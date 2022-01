Mercedes continue de taquiner le nouveau challenger 2022 sur les réseaux sociaux

Mercedes a publié un autre article sur les réseaux sociaux qui donne une première indication que sa voiture 2022 est sur le point d’être prête.

L’échappement du W13 avait déjà été partagé en vidéo avant Noël, avec le tout nouveau bloc d’alimentation qui a été allumé pour la première fois dans l’usine.

L’expert en technologie de la Formule 1, Sam Collins, a déclaré qu’être en mesure de démarrer leur nouveau moteur si tôt dans la pré-saison est une « déclaration sérieuse en effet » de la part de l’équipe.

Les membres de l’équipe ont regardé dans l’usine pendant que le moteur prenait vie, avec un membre du personnel lors d’un appel vidéo avec le chef d’équipe Toto Wolff alors que le grand moment arrivait.

Le dernier message est arrivé au début de la nouvelle année, l’équipe publiant simplement une photo de la nouvelle voiture en silhouette, reflétant le design radicalement différent qui sera en jeu sur la grille la saison prochaine.

Nouvel An. Nouveau moi-rcédé. pic.twitter.com/y9SIEKaFhY – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 1er janvier 2022

Après avoir couru en noir au cours des deux dernières années, la rumeur veut que les champions des constructeurs reviendront à leur livrée argentée traditionnelle à temps pour la nouvelle ère de la Formule 1.

Les équipes ont divisé leurs ressources en développant leurs voitures 2022 parallèlement aux améliorations apportées à leurs challengers 2021 la saison dernière, Mercedes et Red Bull le faisant alors qu’ils se sont battus tout au long de l’année pour les deux titres.

Christian Horner a admis que Red Bull ne saura que s’ils mettent trop l’accent sur 2021 si Ferrari vient et « nous écrase » au début de 2022, et Mercedes est susceptible d’être confronté à un dilemme similaire qui ne deviendra clair qu’en pré-saison essai.

Une nouvelle ère de @F1 commence ici… 👊 Lancer notre F1 2022 pour la première fois – la W13 est VIVANTE. pic.twitter.com/fphuaVp2dI – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 23 décembre 2021

Les équipes doivent respecter des réglementations très différentes avec leurs voitures en 2022, avec l’entrée en jeu des nouveaux pneus 18 pouces de Pirelli, ainsi que des éléments techniques qui ont été mis en œuvre dans le but précis de permettre aux voitures de se suivre plus facilement, créant ainsi meilleure course.

Les conducteurs ont parlé ouvertement de la possibilité que les voitures soient différentes à conduire, avec une nouvelle aérodynamique à effet de sol conçue pour créer une force d’appui d’une manière différente – ce qui entraînera très probablement des vitesses de virage légèrement plus lentes, mais des vitesses de pointe plus élevées.

Lewis Hamilton aura un nouveau partenaire dans l’équipe à George Russell après le départ de Valtteri Bottas pour Alfa Romeo, et Russell a testé pour ses nouveaux employeurs après la fin de la saison à Abu Dhabi.