Mercedes craint d’être dépassée à Imola, Portimao

Mercedes craint que la nature à grande vitesse des deux prochains grands prix à Imola et à Portimao aggrave sa perception d’infériorité par rapport à Red Bull.

Les sept fois champions du monde consécutifs ont débuté la saison 2021 par une victoire serrée à Bahreïn où Sir Lewis Hamilton a résisté à Max Verstappen dans un thriller.

Mais c’était une victoire qui devait beaucoup à la stratégie, avec Hamilton ayant une position de piste en tête pour les étapes décisives, tandis que dans les qualifications, Verstappen avait pris la pole position par 0,388sec.

Compte tenu de l’avancée que Red Bull et son fournisseur de moteurs, Honda, ont fait depuis l’année dernière, Mercedes pense être la deuxième meilleure à l’heure actuelle – et cela pourrait être souligné aux deuxième et troisième tours de la campagne en Italie le 18 avril et au Portugal. le 2 mai respectivement.

« Je ne pense pas que nous soyons assez bons à grande vitesse et il y en a beaucoup à Imola et Portimao », a déclaré le directeur de l’ingénierie de piste de Mercedes, Andrew Shovlin, cité par Motorsport.com.

«C’est un domaine où ils [Red Bull] avoir un avantage sur nous pour le moment.

«Bahreïn est un circuit assez atypique – c’est très dur pour les pneus arrière et il y avait vraiment du vent. Nous avons eu un vent de 30 à 40 km / h, ce qui est à peu près l’extrémité supérieure de ce que vous verriez dans une saison de course normale.

«Nous espérons certainement que ce n’était pas l’un de nos meilleurs circuits car nous avons vraiment vécu une période assez difficile et je pense que nous avons mis la voiture dans une fenêtre décente à la fin. Mais c’était un travail extrêmement dur.

«Si vous regardez Red Bull à travers le test, grâce aux essais libres, leur voiture fonctionne très bien. Ils n’ont jamais semblé faibles. J’espère que nous trouverons des circuits qui nous conviennent plus qu’à Bahreïn.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

Interrogé sur l’état d’esprit concernant leur propre performance, Shovlin a ajouté: «Nous ne pensons toujours pas que nous avons la meilleure voiture, mais nous ne pensons pas que nous avons encore tout sorti du paquet.

«Lorsque vous développez une voiture, il y a de nombreux domaines que vous cherchez à exploiter pour la performance et certains d’entre eux, à notre avis, n’ont pas fourni tout ce qu’ils devraient. Nous allons donc travailler assez dur pour apporter des performances à la voiture dans les deux prochaines courses, mais je pense que ce sera difficile.

«Avec les deux prochains circuits, il y a des éléments qui, je pense, vont nous faire avancer dans la bonne direction. Nous avons eu du mal avec l’arrière à Bahreïn et ces circuits sont un peu plus faciles à cet égard.

«Mais la haute vitesse est quelque chose que nous ne serions pas naïfs de penser que ce sera une de nos forces sur ces circuits.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!