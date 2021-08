Mercedes “dans un meilleur endroit” après la mise à niveau de Silverstone

in

Au sommaire : le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a parlé des chances de son équipe à la suite de la mise à jour qu’ils ont apportée à leur voiture lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

En bref

Wolff encouragé par les gains de MercedesSuite à la mise à jour aérodynamique de Mercedes, Lewis Hamilton a repris la tête du championnat des pilotes, bien qu’aidé par son rival Max Verstappen qui a souffert de malheur lors des deux dernières manches.

Mais Wolff pense que son équipe a également fait de réels progrès avec sa voiture alors que la Formule 1 se prépare à revenir de sa pause estivale.

“Nous nous dirigeons vers Spa-Francorchamps en bonne position”, a-t-il déclaré. « Nous menons les deux championnats et la W12 se sent mieux, après les améliorations introduites à Silverstone et une performance encourageante en Hongrie.

“Mais nous savons qu’il y a un long chemin à parcourir et tant de choses peuvent encore arriver en cette saison de hauts et de bas.”

Le combat pour le championnat avec Red Bull a « certainement été l’une des saisons de F1 les plus intenses dont je me souvienne, jusqu’à présent », a déclaré Wolff. « La bataille est loin d’être terminée et après quelques semaines loin de la piste, nous sommes tous très excités de reprendre le travail. »

Triple-têtes forcément maléfiques – Steiner

La Formule 1 entamera son deuxième triple titre ce week-end, avec potentiellement deux autres à suivre. Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, ne les aime pas, mais pense que Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, a peu d’alternative.

“Les triples en-têtes ne sont pas évitables avec la pandémie toujours là”, a déclaré Steiner. « Idéalement, ce serait une course unique avec une semaine d’intervalle, puis la deuxième option serait d’avoir des courses doubles et une semaine d’intervalle, mais nous ne pouvons pas choisir cette année.

“Je pense que la FOM et Stefano font du très bon travail pour établir un bon calendrier pour nous et nous devons en vivre. C’est sûr que ce sera une deuxième moitié de saison difficile, mais notre équipe est dure, et nous allons y arriver. »

En ce jour dans le sport automobile

Senna a mené le peloton aux Combes et a remporté la victoire, mais le malchanceux Schumacher n’est même pas allé aussi loin

