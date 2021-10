Mercedes défend les progrès de Valtteri Bottas sur le terrain du Grand Prix des États-Unis

Mercedes a défendu la performance de Valtteri Bottas au Grand Prix des États-Unis, soulignant à quel point il était difficile de dépasser à Austin, au Texas.

Le nouvel ICEman de Formule 1, Bottas, a dû faire face à sa troisième pénalité de moteur en quatre week-ends de course, perdant cinq places de P4 à P9 après être passé à un sixième moteur à combustion interne de l’année.

Bottas n’a pu récupérer que P6 au moment où le drapeau à damier a agité, ajoutant seulement huit points à son décompte et permettant à Red Bull de faire un peu de terrain dans la bataille des constructeurs après une finition 1-3 pour Max Verstappen et Sergio Perez respectivement .

Lewis Hamilton, bien sûr, était pris en sandwich entre les deux en P2.

Avant l’extinction des feux, Bottas se préparait à relever un défi de taille après avoir désigné Ferrari et McLaren comme des voitures difficiles à dépasser.

Compte tenu de la lente progression de Bottas sur le terrain, des questions ont inévitablement été posées sur ses dernières performances, mais le directeur de la stratégie du sport automobile de Mercedes, James Vowles, ne pouvait pas être le moins du monde critique envers le Finlandais car il était clair que de nombreux autres pilotes avaient également du mal à contrer les caractéristiques du circuit COTA.

« Ce n’était pas unique à Valtteri, vous l’avez vu de haut en bas sur le terrain », a déclaré Vowles lors du débriefing post-Austin de Mercedes sur les difficultés de dépassement.

« Si je prends l’exemple de Verstappen et Lewis, dans le premier relais de la course, Verstappen était sept dixième derrière Lewis, tous relais nettement plus rapides mais incapables de dépasser.

« Juste à la fin de la course, Lewis avait un avantage de pneus sur Verstappen lorsque Verstappen abandonnait les courbes de pneus et Lewis ne pouvait pas s’approcher suffisamment pour le dépasser.

« C’est difficile sur les circuits et évidemment cela devient plus exagéré sur certains circuits par rapport à d’autres.

« À Austin, les pneus surchauffent beaucoup. Tout le monde l’est et quand vous êtes la voiture derrière, vous en souffrez plus que la voiture devant vous.

« Vous glissez sur les pneus, vous perdez de l’appui et plus vous vous rapprochez de la voiture qui précède, plus vous perdez de l’appui et donc plus vous glissez sur les pneus, plus vous surchauffez.

« Le DRS est clairement un outil qui nous permet donc de traverser une voiture lorsque vous avez un grand différentiel de performances, mais pour qu’il soit efficace, vous devez être à moins d’une demi-seconde, six dixièmes en sortie de virage avant d’ouvrir le DRS pour cela. travailler.

« Et dans le cas de Valtteri, c’était très, très difficile de le faire. »

Vowles a également souligné à quel point il était fastidieux de dépasser le jour de la course au Grand Prix des États-Unis, les pilotes devant reculer et refroidir les pneus avant de préparer une autre attaque contre la voiture de devant.

Il a ajouté : « Vous avez vu en fait à la fin de la course ce qu’il a fait, c’est reculer de Sainz, laisser ses pneus refroidir puis attaquer une fois de plus et il a maintenant obtenu la position et c’est pourquoi.

« C’est très, très difficile pour un certain nombre de tours de rester assis là et d’attendre que vos pneus surchauffent. Vous devez en fait les laisser récupérer et réessayer.

Bottas occupe la troisième place du championnat des pilotes avec cinq courses à disputer dans sa carrière Mercedes. Il devrait également y rester, car il a 35 points d’avance sur Sergio Perez en P4 et 90,5 points derrière son coéquipier Hamilton en P2.