Mercedes demande à la FIA d’examiner l’incident du GP de Hamilton-Verstappen Sao Paulo · .

Mercedes a soumis une demande à la FIA pour examiner l’incident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen au 48e tour du Grand Prix de Sao Paulo.

Verstappen et Hamilton se sont éloignés à Descida do Lago alors que le pilote Mercedes tentait de dépasser son rival du championnat du monde à l’extérieur du coin gauche.

L’incident a été constaté par la direction de course à l’époque. Cependant, les commissaires ont décidé de ne pas enquêter pour savoir si l’un ou l’autre des pilotes avait enfreint les règles.

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a révélé par la suite que les commissaires sportifs n’avaient pas accès aux images du cockpit orienté vers l’avant de la voiture de Verstappen lorsqu’ils ont décidé de ne pas ouvrir d’enquête. Cette séquence a été publiée par la Formule 1 plus tôt dans la journée.

Mercedes a indiqué qu’elle avait l’intention de soumettre les images comme nouvelle preuve afin d’inciter à un examen de l’incident.

Si les commissaires devaient trouver Verstappen en faute et le pénaliser, cela aurait probablement une incidence sur la lutte pour le championnat. Une pénalité de cinq secondes lors de la course de dimanche le ramènerait à la troisième position et lui ferait perdre trois points. Alternativement, les commissaires sportifs pourraient imposer une pénalité sur la grille pour la prochaine course, comme ils l’ont fait à Verstappen après sa collision avec Hamilton à Monza.

Analyse : Mercedes pourrait-elle utiliser la vidéo manquante de Verstappen pour demander une révision de l’affrontement à Hamilton ?Dimanche, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a critiqué la décision des commissaires sportifs de ne pas enquêter sur l’incident, le qualifiant de « risible ».

Masi a déclaré que la décision de ne pas enquêter sur l’incident avait été prise à la lumière des principes « laissez-les courir » convenus avec les équipes régissant les incidents de course. « Si vous regardez la proximité des voitures qui se dirigent vers le sommet, où il se trouve, la nature du virage, le fait que les deux voitures sont parties, aucune des voitures n’a perdu de position, quelque chose comme ça, c’était probablement la vue générale », a expliqué Masi. .

Cependant, le directeur de course a admis qu’il avait envisagé de montrer à Verstappen le drapeau noir et blanc de « conduite antisportive » en réaction à l’incident. « Cela m’est certainement venu à l’esprit, puis je l’ai en quelque sorte regardé plusieurs fois et ce n’était pas loin d’un drapeau noir et blanc, pour être brutalement honnête », a-t-il déclaré. Verstappen a reçu le drapeau pour un autre incident plus tard dans la course.

Des sources chez Red Bull ont indiqué qu’elles étaient surprises de la décision de Mercedes de demander une révision à la lumière des commentaires de Masi et après avoir vu la nouvelle vidéo de la voiture de Verstappen.

