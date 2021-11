Mercedes demande un examen de l’incident de Max Verstappen/Lewis Hamilton à Sao Paulo

Mercedes a demandé un examen de l’incident du virage 4 entre Max Verstappen et Lewis Hamilton à Interlagos.

Cela résulte des images récemment publiées de la caméra embarquée orientée vers l’avant de Max Verstappen au moment de l’appel rapproché entre lui et Hamilton, car cet angle n’était pas disponible pour les stewards lorsqu’ils ont décidé qu’aucune enquête n’était nécessaire car les deux conducteurs ont quitté la route au virage 4.

pic.twitter.com/IdArUenBce – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 16 novembre 2021

Un communiqué publié par Mercedes a déclaré: « L’équipe Mercedes AMG-Petronas F1 confirme que nous avons demandé aujourd’hui un droit de révision en vertu de l’article 14.1.1 du Code sportif international, en ce qui concerne l’incident du virage 4 entre la voiture 44 et la voiture 33 au tour 48 du Grand Prix du Brésil 2021, sur la base de nouvelles preuves non disponibles aux Commissaires Sportifs au moment de leur décision.

Les avis sont partagés sur la question de savoir si Verstappen aurait dû être pénalisé pour son rôle dans le déménagement. Hamilton avait tenté de contourner la Red Bull pour prendre la tête, sa voiture était presque complètement devant au virage 4 et Verstappen a freiné tard pour reprendre la ligne intérieure.

Il est accusé de ne pas avoir fait assez d’efforts pour prendre le sommet du virage alors qu’il courait large, ce qui a conduit les deux pilotes à quitter la piste avant de rejoindre.

Hamilton a finalement dépassé son rival pour le titre pour remporter la course dimanche, mais toute pénalité de temps rétrospective profiterait à Mercedes car Valtteri Bottas a terminé à moins de cinq secondes du Red Bull. Une inversion des deuxième et troisième places coûterait au Néerlandais plus de points dans la bataille pour le championnat du monde, Hamilton maintenant 14 derrière avec trois courses à disputer.

Ça existe! 🙌🙌 #F1 https://t.co/IDFJNoAky9 – PlanetF1 (@Planet_F1) 16 novembre 2021

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que c’était une décision « risible » pour les commissaires sportifs de ne pas pénaliser Verstappen à la suite de l’incident, tandis que le patron de Red Bull, Christian Horner, a estimé qu’une punition pour son pilote aurait été injuste étant donné qu’il n’y avait aucun contact entre le deux chauffeurs.

La demande de Mercedes de revoir la décision des commissaires sportifs reflète la décision prise par Red Bull de faire appel de la sanction infligée à Lewis Hamilton à Silverstone, après la tristement célèbre collision de Verstappen à Copse qui a laissé le Néerlandais subir un impact 51G.

Hamilton s’est vu infliger une pénalité de 10 secondes pour cela, mais a tout de même remporté la course et Red Bull a finalement échoué dans son objectif d’améliorer la punition du Britannique après un examen par les commissaires sportifs et la FIA.

L’affaire devrait être résolue par une audition entre les membres seniors des deux équipes et les commissaires sportifs avant la course de ce week-end au Qatar.