Mercedes dément les rapports de retrait de Petronas

Mercedes a nié que Petronas renonce bientôt en tant que sponsor titre de l’équipe de Formule 1.

Des rapports sont apparus au cours du week-end suggérant que Petronas, conformément à une réduction de ses autres programmes de parrainage en sport automobile, mettrait fin ou limiterait son partenariat avec l’équipe championne du monde de F1, suggérant que le géant saoudien Aramco serait le remplaçant.

Mais ces rapports sont faux car les Petronas, propriété du gouvernement malaisien, ont un accord pour soutenir Mercedes qui devrait durer jusqu’en 2025.

Les partenaires ont publié la déclaration suivante à ce sujet : « Petronas et Mercedes sont partenaires depuis 2010 dans une relation de collaboration à long terme qui est mutuellement bénéfique pour les deux parties.

« L’année dernière, nous avons prolongé notre partenariat pour un autre cycle pluriannuel et nous sommes fiers de continuer à travailler ensemble pour offrir des performances de pointe. »

Un démenti court et doux de tout changement dans le partenariat entre Petronas et Mercedes, qui remonte au moment où les Silver Arrows ont été relancés pour le début de la saison 2010 de F1 avec Nico Rosberg et Michael Schumacher.

La compagnie pétrolière, également partenaire technologique, a ainsi également fait partie de la série dominante de Mercedes de sept titres consécutifs de constructeurs F1 ainsi que des six titres mondiaux de F1 de Lewis Hamilton remportés avec l’équipe allemande.