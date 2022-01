Mercedes dément un accord pour la démission de Michael Masi et Nikolas Tombazis

Mercedes a abandonné son appel concernant la controverse d’Abou Dhabi après avoir conclu un accord pour le remplacement de deux hauts responsables de la FIA, selon un rapport de la BBC – mais cette affirmation a été démentie par l’équipe.

Après avoir déclaré son intention de faire appel du résultat du Grand Prix d’Abou Dhabi de fin de saison, remporté par Max Verstappen de Lewis Hamilton, Mercedes a annoncé avant la date limite de confirmation qu’elle n’irait pas de l’avant.

Après avoir échoué avec deux protestations sur des questions distinctes le jour de la course, les champions du monde des constructeurs étaient furieux que Hamilton ait raté un huitième titre de pilote record à la suite des décisions prises par le directeur de course Michael Masi.

Ils ont estimé que Masi n’avait pas appliqué les règles correctement en recommençant la course avec un tour à faire après une période de Safety Car et en permettant à certaines voitures, mais pas à toutes, de se défaire d’elles-mêmes.

Cela a laissé le leader Hamilton vulnérable aux attaques de Verstappen, deuxième, avec des pneus plus frais, le Red Bull dépassant la Mercedes pour remporter à la fois la course et le championnat.

Le chef de Mercedes, Toto Wolff, a réprimandé Masi à propos du système radio de l’équipe au fur et à mesure que les événements se déroulaient, lui disant: « Ce n’est vraiment pas bien. »

Maintenant, la BBC affirme qu’une « source de haut niveau » leur a dit que Mercedes « avait abandonné son appel contre les résultats de la course après avoir conclu un accord de contrepartie avec la FIA ».

Ils ajoutent que « cet accord aurait été que Masi et le responsable technique des monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, ne seraient plus à leurs postes pour la saison 2022 ».

Mercedes aurait cependant nié « qu’un tel accord ait été conclu », s’en tenant plutôt à sa position initiale selon laquelle ils ont abandonné l’appel après avoir reçu l’assurance que l’affaire serait prise au sérieux et examinée en détail par la FIA.

Jusqu’à présent, la seule réponse de la FIA concernant la conclusion insatisfaisante d’une saison palpitante était une déclaration, publiée la veille du jour où Mercedes a annoncé qu’elle ne poursuivait pas son appel, selon laquelle « un exercice d’analyse détaillée et de clarification pour l’avenir avec toutes les parties concernées aura désormais lieu ».

Près d’un mois plus tard, rien de plus n’a été ajouté, et certainement pas en ce qui concerne l’avenir des Masi et des Tombazis.

Contrairement à Masi, qui a naturellement gardé le profil le plus bas depuis Abou Dhabi, Tombazis a été cité en train de discuter des effets potentiels des changements de réglementation technique pour la campagne 2022.

L’affirmation de la BBC faisait partie d’un rapport plus large concernant l’avenir de Hamilton, dont la poursuite en Formule 1 restait incertaine au moment de la rédaction de cet article, n’ayant rien exprimé publiquement depuis une brève interview dans le parc fermé de Yas Marina dans laquelle il a déclaré « nous allons voir pour l’année prochaine ».