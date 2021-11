Mercedes déploie son « artillerie » pour l’Arabie saoudite

23/11/2021 à 13:50 CET

« Ils ont réveillé le lion samedi au Brésil. Lewis est totalement concentré sur le titre. De manière brutale et de sang-froid. C’est le meilleur de lui. Nous l’avons vu dans le passé et il est là », a prévenu le patron Mercedes, Toto wolff dans des déclarations à ESPN. Sans aucun doute, une déclaration d’intentions. Il reste deux courses pour terminer le championnat du monde le plus intense et même le plus intense de l’ère hybride de la Formule 1. Après le Grand Prix du Qatar, seuls 8 points séparent le septuple champion. Lewis Hamilton du chef actuel Max Verstappen. Et au classement par équipes, 5 points d’écart en faveur de Brackley face à Red Bull. Après 20 Grands Prix, personne n’a encore dit son dernier mot, mais Mercedes rechigne à perdre sa suprématie après sept ans de succès ininterrompus.

« Je pense que lorsque l’adversité apparaît, Hamilton peut se déplacer avec des pouvoirs de super-héros et cela s’est produit à Interlagos », insiste Wolff. La vérité est que, fantasmes mis à part, le Britannique a joué dans une véritable réaction de champion lorsque la défense du titre était devenue plus difficile, après l’exposition de puissance de Verstappen à Austin et au Mexique et après les sanctions avec lesquelles il a commencé Lewis au Brésil.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

Le nouveau tracé de Djeddah sera la prochaine scène du pouls. Le Grand Prix d’Arabie Saoudite (2-5 décembre) rejoint le calendrier de la Formule 1 au moment le plus opportun et de la tension maximale dans le Championnat du Monde. Et là, Mercedes utilisera son « artillerie lourde » pour tenter de maintenir la vitesse impressionnante qu’elle a affichée lors des deux dernières courses. Le nouveau moteur qui a propulsé Hamilton vers la victoire au Brésil n’a pas été utilisé au Qatar, mais les hommes de Brackley s’y remettront pour profiter au mieux de la vitesse de la piste de Djeddah.

« L’Arabie saoudite devrait être une bonne piste pour nous, même si nous savons que cette année, quand nous pensons que c’est une bonne piste, cela peut tourner dans l’autre sens. Mais à Djeddah ce sont de longues lignes droites et nous allons y sortir notre arme, le moteur brésilien. J’espère juste que Valtteri Bottas pourra être devant car nous aurons besoin de lui, mais de toute façon, si Hamilton et Verstappen terminent la course, je pense que le titre se jouera lors de la dernière course, à Abu Dhabi », prédit Wolff, conscient que Verstappen, il aura son premier « ballon de match » en Arabie.