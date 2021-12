Mercedes dépose une double réclamation

12/12/2021

Mercedes n’a pas accepté la défaite de Lewis Hamilton contre Max Verstappen et a présenté une double protestation devant la FIA : une sur la procédure avec pendant la voiture de sécurité, lorsque la direction de course a envoyé cinq voitures se séparer pour que Max Verstappen et Lewis Hamilton partent. tête-à-tête pour le titre dans le dernier tour de la course. Et l’autre pour avoir observé que pendant que la voiture de sécurité était encore en piste, Verstappen a mis la pression sur Hamilton, devenant de l’avant l’Anglais dans une courbe, ce qui, si c’est le cas, est totalement interdit.

« Si le directeur de course considère qu’il est sûr de le faire et que le message que les voitures tordues peuvent récupérer un tour a été envoyé à tous les concurrents via le système officiel, tous doivent dépasser les voitures du tour du leader et la voiture de sécurité », explique l’article 48.12 du code international du sport, dont se réclame Mercedes.

Ce sont les articles des 2 protestations de Mercedes. https://t.co/MlPl3cwYWM pic.twitter.com/zL7gQsIwOn – Toni Cuquerella (@tonicuque) 12 décembre 2021

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a exhorté le directeur de course à rectifier Michael Masi via le canal de communication qu’ils ont avec la FIA et plus tard, l’équipe a officiellement présenté sa protestation, à laquelle elle a ajouté celle de la position avancée de Verstappen.

Ce moment? https://t.co/adK2AoWbiJ pic.twitter.com/SA3ZnzD2k5 – Ky (@FiftyBucksVT) 12 décembre 2021

Tout peut se terminer par une « crise de colère » de perdant, bien que jusqu’à ce que les commissaires écoutent les parties et décident, le suspense continue.