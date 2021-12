Mercedes dépose une protestation officielle auprès de la FIA contre la décision de la voiture de sécurité de Michael Masi lors du Grand Prix d’Abou Dhabi, qui a vu Max Verstappen propulser Lewis Hamilton au titre de F1

Mercedes a déposé deux réclamations auprès de la FIA concernant des décisions prises dans le dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Max Verstappen a été couronné champion du monde de Formule 1 au Moyen-Orient après avoir dépassé Lewis Hamilton dans le dernier tour de la saison pour remporter son premier titre.

GETTY

Wolff était furieux du résultat et une plainte a maintenant été officiellement déposée

.

Hamilton a perdu le titre dans des circonstances extrêmement controversées

Il est survenu après qu’un accident du pilote Williams Nicholas Latifi a changé le cours des événements.

Le directeur de la FIA, Michael Masi, a pris la décision controversée d’autoriser les voitures doublées à dépasser la voiture de sécurité, ce qui signifie que Verstappen a eu un parcours sans faute à Hamilton dans le dernier tour et avec des pneus beaucoup plus rapides.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, était absolument furieux de l’appel de Masi et deux plaintes formelles ont maintenant été déposées après la course, déposées dans les 30 minutes suivant la fin de la course, conformément aux règles de la Formule 1.

Mercedes affirme que les règles n’ont pas été appliquées correctement en ce qui concerne les voitures en rodage autorisées à se déchausser.

.

Verstappen a remporté son premier championnat du monde

« Non Mikey ! Ce n’était pas bien !’ l’Autrichien a crié la radio de l’équipe à Masi après avoir décidé de retirer la voiture de sécurité.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a quant à lui admis que Verstappen avait été fortuit avec la décision de Masi, mais insiste sur le fait qu’il a pris la bonne décision.

« Bien sûr qu’il (Toto) le fera évidemment (pas d’accord). Mais c’est du jamais vu de laisser les voitures sans chevauchement », a déclaré Horner à Sky Sports.

« On pouvait voir qu’ils voulaient relancer la course, mais ils n’ont pas besoin de rattraper l’arrière du paddock, alors ils ont pris la bonne décision.

« (Ils étaient) des circonstances difficiles pour les stewards, nous leur mettons tous la pression, mais ils l’ont bien appelé. »

.

Les relations entre Wolff et Horner pourraient devenir très glaciales

La principale réclamation concerne une infraction présumée à l’article 48.12 du Règlement Sportif.

La partie pertinente de celui-ci se lit comme suit : « Si le directeur de course considère qu’il est sûr de le faire, et que le message « LES VOITURES RETOURNÉES PEUVENT MAINTENANT DÉPASSER » a été envoyé à tous les Concurrents via le système de messagerie officiel, toutes les voitures qui ont été doublées par le leader devra doubler les voitures dans le tour de tête et la Safety Car.

« Cela ne s’appliquera qu’aux voitures qui ont été doublées au moment où elles ont franchi la ligne à la fin du tour au cours duquel elles ont franchi la première ligne de la voiture de sécurité pour la deuxième fois après le déploiement de la voiture de sécurité.

« A moins que le directeur de course considère que la présence de la Safety Car est encore nécessaire, une fois que la dernière voiture doublée aura dépassé le leader, la Safety Car retournera aux stands à la fin du tour suivant. »