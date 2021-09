Mercedes désireuse de “trouver un avantage” à Zandvoort

in

Toto Wolff affirme que le premier Grand Prix des Pays-Bas depuis 1985 donne à Mercedes « de nouvelles opportunités de trouver un avantage » dans la bataille du Championnat du monde.

La Formule 1 est revenue de ses vacances d’été avec un temps plus proche de février qu’août alors qu’un week-end détrempé à Spa s’est terminé sans qu’un seul tour de course n’ait été possible dans le Grand Prix de Belgique.

Malgré cela, Mercedes a quand même emballé son équipement avec des avances réduites dans les championnats du monde des pilotes et des constructeurs, car des demi-points ont été attribués pour seulement deux courts relais derrière la voiture de sécurité.

La pole position de Max Verstappen a été le facteur clé à cet égard, car il devance désormais Lewis Hamilton de seulement trois points au classement des pilotes tandis que Mercedes a sept points d’avance chez les constructeurs.

Wolff, le directeur de l’équipe Mercedes, s’inquiétait de la décision d’attribuer des demi-points, mais a déclaré que son équipe devait “prendre le dessus et passer à autre chose” – ce qu’elle fait avec un court voyage aux Pays-Bas voisins.

Sur un circuit beaucoup plus réaménagé depuis son dernier grand prix il y a 36 ans, Zandvoort est le cœur des supporters de Verstappen – mais Mercedes est impatiente de bouleverser l’applecart.

𝟯𝟲 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀, 𝗿𝗮𝗰𝗲 𝘁𝗼𝘄𝗻 𝗯𝗼𝗿𝗻 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻!#DutchGP #CircuitZandvoort pic.twitter.com/Qt2WMlqWKF – Grand Prix des Pays-Bas (@f1_dutchgp) 1er septembre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

“Il y a toujours un sentiment de frustration que nous n’ayons pas pu courir en Belgique le week-end dernier”, a déclaré Wolff dans l’avant-première du Grand Prix des Pays-Bas de l’équipe. « Nous n’avons jamais vu une telle situation et les conditions étaient incroyablement difficiles là-bas, donc ce n’était tout simplement pas sûr de courir.

« Si le temps s’était calmé, je pense que nous aurions eu une course incroyable pour tous les fans passionnés et dévoués qui attendaient sous la pluie. Ce n’était donc pas une sensation satisfaisante de quitter la Belgique avec seulement quelques tours derrière la Safety Car, mais c’est ce que c’est. Nous devons clore ce chapitre et nous concentrer rapidement sur le suivant.

« Nous avons perdu des points dans les deux championnats le week-end dernier, mais heureusement, nous n’avons pas longtemps à attendre une opportunité de creuser ces écarts et c’est une perspective passionnante.

« La F1 revient à Zandvoort ce week-end pour la première fois depuis plusieurs décennies. C’est une piste excitante pour les pilotes car elle est rapide et fluide. Cela ressemble à une piste à l’ancienne, alors je suis sûr qu’ils ont hâte de relever ce défi.

« En tant qu’équipe, nous savourons le défi de nous attaquer à une nouvelle piste car elle est nouvelle pour tout le monde et cela signifie de nouvelles opportunités de trouver un avantage.

«Nous chercherons donc à démarrer dès vendredi et à livrer le combat à nos concurrents. Ce sera excitant de voir qui sortira vainqueur. »