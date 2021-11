Les deux prochaines pistes du calendrier F1, où Red Bull a réalisé de bonnes performances ces dernières saisons, pourraient être moins désavantageuses pour Mercedes cette année, estime Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton a remporté la dernière course organisée au Mexique, théâtre de la course de ce week-end, bien qu’il ait été aidé par un week-end désordonné pour le meneur de course Max Verstappen. Le pilote Red Bull a perdu la pole position en raison d’une violation du drapeau jaune et a crevé en début de course.

Verstappen a remporté les deux courses précédentes sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Mercedes a précédemment identifié l’altitude inhabituellement élevée de la piste mexicaine – qui se trouve à 2 240 mètres au-dessus du niveau de la mer – comme l’une des raisons de son désavantage. Cependant, lors de la manche précédente, Bottas a déclaré qu’il pensait que Mercedes avait amélioré le fonctionnement de son package dans les basses pressions atmosphériques que les équipes rencontreront ce week-end.

« Pour le Mexique, nous savons que cela a généralement été un peu une faiblesse pour nous », a-t-il admis. « Et c’est comme un gros morceau [of that] a été, ces dernières années, de l’unité de puissance à haute altitude.

« Mais je pense que nous avons beaucoup optimisé depuis, donc je m’attendrais à ce que nous soyons dans une meilleure position que ces dernières années. »

La course suivante au Brésil se déroule sur la deuxième piste la plus haute du calendrier. Malgré les gains de Mercedes, Bottas s’attend à ce que les deux pistes restent des sites forts pour leurs rivaux.

« Pourtant, sur le papier, nous pensons que ce sont des endroits vraiment forts pour Red Bull. Nous avons juste vraiment essayé de [take] tous les apprentissages que nous avons faits des années précédentes et nous préparer au mieux de cette façon », a-t-il déclaré.

« Donc, ce ne seront pas des week-ends faciles, mais ce n’est jamais facile dans ce sport. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Mexico 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Mexico 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :