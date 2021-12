Mercedes devient la première équipe à lancer une F1 2022 · .

Dans le tour d’horizon: Mercedes allume la voiture 2022 pour la première fois

En bref

Mercedes lance la W13 pour la première foisLes champions des constructeurs Mercedes sont devenus la première équipe de Formule 1 à partager des images publiques de leur voiture 2022 lancée avant les tests de pré-saison la saison prochaine.

Dans une vidéo partagée par l’équipe sur les réseaux sociaux, Mercedes a montré pour la première fois que le groupe motopropulseur de leur W13 non lancé prenait vie. Aucune image du châssis lui-même n’a été partagée, mais le directeur de l’équipe, Toto Wolff, peut être vu souriant en signe d’approbation.

La saison 2022 verra l’apparence des voitures changer radicalement, avec une série de changements de règlements techniques conçus pour rendre les voitures de Formule 1 capables de se rapprocher sans souffrir de perte de performances aérodynamiques en raison de l’air sale. Ce sera la première saison de Mercedes avec le duo de pilotes Lewis Hamilton et George Russell.

Les tests de pré-saison débuteront le 23 février 2022 avec un test de trois jours sur le Circuit de Catalunya en Espagne. Les équipes se rendront ensuite à Bahreïn pour un deuxième test de trois jours sur le circuit de Sakhir avant le début de la saison à Bahreïn la semaine suivante.

Haas VF-22 réussit le crash test FIA

Haas a annoncé que son challenger 2022 – le VF-22 – avait officiellement réussi son crash test de sécurité obligatoire de la FIA.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’équipe a partagé une image d’une maquette de carte de résultat de crash test datée du 23 décembre, avec un « laissez-passer » estampé dessus, indiquant que le châssis de l’équipe pour la saison prochaine avait été officiellement homologué.

La nouvelle voiture de Haas n’aura pas grand-chose à faire pour avoir plus de succès que son prédécesseur. L’équipe a terminé la saison sans but, prenant la dixième et dernière place au championnat des constructeurs, le directeur de l’équipe Guenther Steiner admettant ouvertement au début de la saison que l’équipe concentrait tout son travail de développement sur la voiture 2022.

Une nouvelle ère de @F1 commence ici… 👊 Lancer notre F1 2022 pour la première fois – la W13 est VIVANTE. pic.twitter.com/fphuaVp2dI – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 23 décembre 2021

Les préparatifs du VF-22 sur la bonne voie avant la saison 2022 avec notre nouveau châssis homologué ✅#HaasF1 pic.twitter.com/S4vR68Arso – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 23 décembre 2021

Verstappen nommé sportif néerlandais de l’année

Max Verstappen a été nommé « sportif de l’année » dans son pays d’origine, les Pays-Bas, après avoir remporté son premier championnat du monde de Formule 1 en 2021.

Le Comité olympique néerlandais et la Fédération sportive des Pays-Bas ont annoncé que Verstappen avait reçu l’honneur – voté par des athlètes néerlandais et un panel d’experts – lors d’un gala diffusé en direct à la télévision néerlandaise, le prix étant accepté par le père de Verstappen, Jos. Plusieurs médailles d’or olympiques La coureuse de demi-fond, Sifan Hassan, a été élue sportive de l’année.

C’est la deuxième fois que Verstappen décerne le titre par ses pairs sportifs néerlandais. Il a remporté le prix pour la première fois en 2016 après être devenu le plus jeune pilote à remporter un grand prix de Formule 1.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Le tour d’horizon des . sera de retour

La rafle fera une brève pause pendant la période de Noël. Il n’y aura pas de rassemblement demain (25), samedi ou dimanche.

La rafle reviendra le lundi 28 décembre. Si vous fêtez Noël, passez un très bon week-end en toute sécurité !

Bonne fête!

Joyeux anniversaire à Andrew, Richpea, Wasif1, Willian Ceolin et Alex Tunnicliffe pour aujourd’hui, joyeux anniversaire à Louise.1987 et Urvaksh pour le 25, joyeux anniversaire à Michael S pour le 26 et joyeux anniversaire à Scott Joslin, Super_Swede_96, Dean Mckinnon et Diceman pour le 27 !

En ce jour dans le sport automobile

Né à 80 ans aujourd’hui : Howden Ganley, qui a couru pour BRM, Frank Williams et March dans les années 70. Sa carrière a été écourtée lorsqu’il a été blessé dans un accident alors qu’il conduisait pour sa dernière équipe, Maki, au Nürburgring, à la suite d’une défaillance de la suspension.

Partagez cet article . avec votre réseau :

Navigation des articles