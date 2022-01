Mercedes dévoile un concept de voiture électrique avec 620 miles d’autonomie

La Mercedes EQXX est un superbe concept-car tout électrique (Mercedes)

Mercedes a dévoilé un nouveau concept-car électrique qui, selon elle, peut parcourir 620 miles de distance avec une seule charge.

Le Vision EQXX est décrit comme un « prototype de recherche juridique routière » et a été présenté au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas.

Obtenir 620 miles (1 000 km) avec une seule charge serait un record pour une voiture électrique. Actuellement, Tesla répertorie une gamme supérieure « estimée » de 412 milles pour sa dernière voiture électrique Model S.

Le Vision EQXX pourrait alors, théoriquement, vous emmener de Land’s End à Édimbourg (566 miles) et avoir encore un peu de puissance. Selon Mercedes, l’EQXX roule avec une consommation de moins de 10 kWh d’énergie aux 100 kilomètres.

« La mobilité du futur sera mesurée en termes d’efficacité – et par rapport à la référence de la Vision EQXX, avec son efficacité énergétique de 95 % », a déclaré la société.

« Cela signifie que 95 % de l’énergie stockée dans la batterie atteint les roues. À titre de comparaison, un véhicule doté d’un moteur à combustion interne efficace atteint environ 30 % et un coureur de fond humain moyen atteint environ 50 %.

Le prototype Vision EQXX a été dévoilé au Consumer Electronics Show de Las Vegas (Crédits : Mercedes-Benz)



La voiture est dotée d’un diffuseur arrière rétractable qui se replie sous l’arrière (Crédits : Mercedes-Benz)



Le Vision EQXX pourrait conduire de Berlin à Paris avec une seule charge (Crédits : Mercedes-Benz)

Les scientifiques des batteries chez Mercedes se sont efforcés de créer un bloc d’alimentation capable de stocker 100 kW dans un boîtier 50 % plus petit et 30 % plus léger qu’une batterie comparable.

« Une efficacité ultra élevée sera notre objectif, tout comme une autonomie accrue, au moins pendant une période où nous devons faire face à un réseau de recharge difficile pendant un certain temps », a expliqué Mercedes.

En plus d’une batterie spécialement conçue, la voiture est équipée de panneaux solaires sur le toit qui aident à alimenter toute la technologie à l’intérieur de son intérieur luxueux.

Cela comprend un énorme écran LED de 47,5 pouces s’étendant sur tout le tableau de bord et offrant une résolution fulgurante de 8K – bien plus agréable que la télé que vous avez dans le salon.

Moins comme conduire une voiture et plus comme piloter l’Enterprise (Fournisseur : Mercedes-Benz)



Des panneaux solaires sur le toit aident à alimenter les intérieurs de luxe (Crédits : Mercedes-Benz)



L’écran LCD interne a une résolution d’image de 8K (Crédits : Mercedes-Benz)

L’objectif avec ce concept est la portée, plutôt que la vitesse. Mais si vous êtes curieux, Mercedes dit qu’il peut faire 0-100 km/h (0-62 mph) en sept secondes.

Bien sûr, il s’agit d’un concept car, il n’apparaîtra donc jamais dans une salle d’exposition Mercedes avec une étiquette de prix dessus.

En tant que concept car, il ne sera jamais commercialisé (Fournisseur : Mercedes-Benz)

Mais il est certain que la technologie développée pour ce véhicule se répercutera sur les futurs véhicules électriques Mercedes.



