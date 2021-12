Mercedes devrait accepter la défaite, c’était leur erreur

Helmut Marko pense que Mercedes n’a qu’eux-mêmes à blâmer pour avoir perdu le titre mondial, ils ont fait l' »erreur » de ne pas opposer Lewis Hamilton à la voiture de sécurité.

En course pour la victoire du Grand Prix d’Abou Dhabi et le titre du championnat des pilotes, la saison 2021 s’est soldée par un vainqueur qui remporte toute la bataille entre Max Verstappen et Hamilton.

C’est ce dernier qui détenait l’avantage pendant 57 des 58 tours, la Mercedes W12 devançant facilement la Red Bull dans la nuit.

La course a basculé lorsque Nicholas Latifi a subi une chute tardive et a sorti la Safety Car.

Red Bull a immédiatement opposé Verstappen car ils n’avaient rien à perdre. Mercedes a décidé de ne pas faire de même pour Hamilton, informant le pilote qu’il perdrait sa position sur la piste.

Alors que la course reprenait avec un tour à faire, les pneus de Hamilton, qui avaient plus de 40 tours, n’étaient pas à la hauteur des nouveaux pneus tendres de Verstappen, le Néerlandais s’élançant pour prendre la tête, la victoire et le titre.

Les derniers instants alors que @Max33Verstappen revendique de façon spectaculaire le titre à Abu Dhabi – comme entendu à la télévision néerlandaise 😮🏆🎧#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/awvKIuKBOK – Formule 1 (@F1) 14 décembre 2021

Mercedes était furieuse et a protesté mais cela a été rejeté par les stewards. Ils ont alors annoncé leur intention de faire appel.

Marko, cependant, dit qu’ils devraient accepter le résultat, après tout, ils ont fait une « erreur » de ne pas opposer Hamilton derrière la voiture de sécurité.

« Ce que je ne comprends pas : ils avaient aussi la possibilité d’aller aux stands », a-t-il déclaré à BBC Sport. « Ils ne l’ont pas fait. C’était donc leur erreur.

« Et pour influencer Michael Masi, le directeur de course, pour ne pas donner de Safety Car. Ce n’est pas de leur compétence.

Si Mercedes fait appel, les documents devant être déposés d’ici jeudi, cela dépendra de la décision du directeur de course de la FIA, Michael Masi, d’autoriser uniquement les voitures doublées entre Hamilton et Verstappen de se dérouler derrière la voiture de sécurité.

Il s’agissait d’une décision sans précédent car les trois autres voitures doublées n’étaient pas autorisées à se défaire car cela aurait pris trop de temps et la course se serait terminée derrière la voiture de sécurité.

Cela aurait donné à Hamilton la victoire et un huitième titre mondial, un record.

Marko a ajouté : « Nous avons été vraiment déçus de voir qu’ils se sont présentés avec un avocat, l’un des avocats les mieux payés d’Angleterre, pour se présenter à la dernière course.

« Nous emmenons les ingénieurs les mieux payés à la course pour tirer le meilleur parti de la voiture. Donc, la façon dont ils ont agi après la course n’est pour nous pas vraiment compréhensible.

« Nous comprenons la frustration – ils ont cru jusqu’à un tour de la fin qu’ils seraient acceptés. Si vous perdez, vous devez l’accepter.

Verstappen a remporté le titre du championnat des pilotes, mais Mercedes a devancé Red Bull chez les constructeurs.