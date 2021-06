Mercedes devrait « garder la bouche fermée » contre la protestation de l’aile

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a averti Mercedes de ne pas protester contre leurs voitures en Azerbaïdjan.

Le PDG de Mercedes, Toto Wolff, a indiqué que l’équipe pourrait protester contre les ailes arrière de Red Bull, qui ont été vues fléchir lors des courses précédentes.

“Il y a évidemment eu beaucoup de bruit, que Mercedes conduisait, à propos des ailes arrière”, a déclaré Horner à Sky. « L’essentiel est que si la voiture est conforme aux règles, elle passe le test, c’est légal. La FIA propose le test.

Les deux équipes ont utilisé des ailes arrière révisées et plus minces sur leurs voitures lors des séances d’essais d’aujourd’hui et les deux ont été observées en train de fléchir.

“Cette [Mercedes rear wing], si quoi que ce soit, ici semble un peu pire que le nôtre », a déclaré Horner, qui a également déjà demandé si les ailes avant de son rival étaient conformes aux règles interdisant les dispositifs aérodynamiques mobiles.

« De toute évidence, beaucoup de bruit a été fait au sujet de l’aileron arrière et de nombreuses révisions ont dû être apportées. Et donc si vous choisissez une extrémité de la voiture, vous devez regarder l’autre. Vous ne pouvez pas regarder une partie isolément et dire que cet ensemble de règles ne s’applique qu’à cet élément sur cette voiture. Vous devez regarder [all] domaines, donc parfois vous devez faire un peu attention à ce que vous souhaitez.

Photos : premier jour d’entraînement du Grand Prix d’Azerbaïdjan« Si j’étais Toto, avec l’aileron avant qu’il a sur sa voiture, je garderais ma bouche fermée », a-t-il ajouté.

La FIA introduira un test de flexibilité des ailerons arrière révisé et plus strict après la course de ce week-end. Alors que Mercedes et d’autres équipes pensent que le test aurait dû être introduit avant cette course, Horner a déclaré que les équipes devaient avoir le temps de redessiner leur carrosserie.

« Toutes les voitures ont un certain degré de flexibilité », a-t-il déclaré. « Le poids qui pèse sur ces ailes ; il est impossible d’y créer une structure entièrement rigide lorsque vous y appliquez des tonnes d’appuis.

“Je pense donc que même les équipes comme Alfa Romeo et Haas, je pense, ont du mal avec l’introduction de ces nouveaux tests. Ce n’est donc pas nouveau. Il existe depuis des années et des années. Et bien sûr, il y a des tests très stricts auxquels nous sommes soumis après chaque session.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :