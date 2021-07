Mercedes dit à George Russell : “Fais du bon travail, tu seras récompensé”

George Russell n’arrête pas de se rappeler la promesse que lui a faite Mercedes, à savoir que s’il fait du « bon travail », alors ses efforts seront « récompensés ».

Russell attend patiemment dans les coulisses chez Mercedes alors que ses employeurs décident une fois de plus de rester avec Valtteri Bottas ou de promouvoir leur jeune pilote britannique dans les rangs de Williams en 2022.

Alors que les rumeurs continuent de circuler jusqu’à ce que la confirmation officielle de la décision arrive enfin, tout ce que Russell peut faire est de rester concentré sur ici et maintenant.

Cependant, la principale source d’encouragement de Russell qu’un grand changement de carrière lui est réservé est une promesse que lui ont donnée les Silver Arrows, quelque chose qu’il a utilisé comme motivation au fil des ans.

Martin Brundle : "Cela ne me surprendrait pas si George conduisait l'année prochaine aux côtés de Lewis chez Mercedes. "Que ce soit annoncé à Silverstone, s'ils vont le faire, pourquoi pas ? Ce serait l'endroit parfait."

“Je suis en communication constante avec Mercedes évidemment parce qu’ils ont toujours pris soin de moi”, a déclaré Russell à Sky F1.

« Je suis leur pilote junior et ils contrôlent mon destin en tant que tel, où qu’il soit.

« Ils ont toujours dit ‘si vous faites du bon travail, vous serez récompensé’. C’est aussi simple que ça.

« J’aurai un moteur Mercedes derrière moi l’année prochaine, quoi qu’il arrive. Je suis un chauffeur Mercedes, je suis fidèle à Mercedes.

« Je veux me battre pour des victoires et des championnats du monde.

« J’ai travaillé si dur pour entrer en Formule 1 et je n’ai pas travaillé si dur pour me battre pour la 15e place. Je suis ici pour gagner, je veux gagner et c’est ce que je veux faire le plus tôt possible.

“Je fais juste ma meilleure semaine par semaine et ce qui en découlera, qui sait.”

Alors que Russell attend sa grande chance, il a failli marquer ses premiers points dans une voiture Williams non compétitive avec une promesse initiale lors des deux courses en Autriche qui s’est finalement transformée en douleur.

Sur ce qui doit changer pour atteindre cet objectif particulier, Russell a déclaré : « Je pense que nous avons juste besoin d’un peu de chance, pour être honnête. On aurait marqué des points (au Grand Prix de Styrie).

« J’étais huitième, en pneus médium, j’avais Fernando et Stroll juste devant moi en soft et malheureusement nous avons eu une panne mécanique.

« C’est vraiment dommage pour tout le monde, ça n’arrive pas quand nous sommes depuis deux ans, ça arrive la seule fois où nous sommes dans les points.

«Chaque fois que nous n’avons eu qu’une demi-opportunité, il y a toujours eu quelque chose qui nous a échappé.

“C’était presque trop beau pour être vrai à un moment donné, puis quand j’ai reçu ce message radio, j’étais comme” ça y était “. Vous savez, c’est la course parfois.

