Mercedes doit arrêter le doute, se concentrer sur la victoire

Au fur et à mesure que le championnat du monde de Formule 1 2021 progressait, le niveau de concurrence entre Mercedes et Red Bull n’a fait que s’intensifier.

Cependant, il semble maintenant que Red Bull ait pris l’ascendant et l’avantage concurrentiel, et c’est la première fois qu’il s’agit d’une autre équipe que Mercedes à l’ère du turbo-hybride.

Bien qu’il y ait souvent eu des périodes de domination de certaines équipes au fil des ans, ce que Mercedes a réalisé au cours des années depuis 2013 les a sûrement définies comme l’équipe la plus dominante de l’histoire du sport.

Le championnat des constructeurs a été fondé dans l’intention de promouvoir l’innovation et l’excellence technique entre les équipes en compétition. L’éthique même de toute équipe aspirant à concourir en F1 est l’effort d’atteindre la perfection technique.

Pendant sept saisons, Mercedes a progressivement construit sur cet avantage technique qui a abouti à une telle ère de domination qu’elle a effectivement dépassé et réinitialisé tous les records statistiques en F1 liés au succès.

L’avantage Mercedes a été dérivé, mais sans s’y limiter, d’avoir les meilleures personnes dans les bons rôles, des systèmes et processus de gestion et de R&D hautement développés, des logiciels de systèmes avancés, une architecture mécanique et une intégration de systèmes tels que des configurations de turbo innovantes, des solutions de refroidissement efficaces, des emballages mécaniques , la science avancée de la chambre de combustion, un partenariat axé sur les résultats avec Petronas, une efficacité thermique fascinante, un empattement plus long et une philosophie de conception à plus faible râteau qui ont produit un meilleur équilibre aérodynamique et une meilleure capacité de gestion des pneus et DAS.

La concurrence entre les constructeurs en F1 a toujours fondamentalement consisté à trouver tous les avantages concurrentiels possibles, que ce soit à travers des développements techniques majeurs ou une exploitation réglementaire mineure.

Cependant, l’intensité de la compétition en F1 est si intense que, naturellement, tout développement technique à valeur compétitive est un secret bien gardé. Nous ne sommes jamais conscients d’une exploitation potentielle de la réglementation que lorsqu’une autre équipe interroge la FIA et demande des éclaircissements avec elle, ou proteste.

L’esprit sportif dans lequel l’ère de domination Mercedes s’est déroulée était évident par le manque relatif d’enquêtes faites par les challengers à la FIA sur les performances de Mercedes alors qu’il était clairement évident qu’ils avaient en effet un avantage concurrentiel distinct.

Au fur et à mesure que cette saison avançait, il est devenu évident que Red Bull a établi un ascendant concurrentiel et contrairement à l’époque où ils avaient le dessus, Mercedes a répondu avec suspicion et insinuation de l’avantage de Red Bull.

Même si nous n’avons pas encore atteint la mi-parcours de la saison 2021, Mercedes a déjà demandé à la FIA les performances de Red Bull en ce qui concerne les ailes arrière flexibles, le fonctionnement des pneus et les arrêts au stand.

Les réserves de Mercedes concernant l’amélioration des performances de Red Bull sont encore démontrées par leur question publique de savoir si certaines des modifications du règlement technique de 2021, en particulier celles qui sont liées à la zone du sol devant le pneu arrière, étaient bien une tentative ciblée. pour réduire l’avantage concurrentiel de Mercedes et envers ceux qui ont une philosophie de conception à faible râteau.

Plus récemment, un doute supplémentaire a été jeté sur les récentes améliorations du groupe motopropulseur Honda qui ont été déployées en France, non seulement pour Red Bull, mais aussi pour son équipe sœur Alpha Tauri.

Jeter le doute sur le Honda PU semble quelque peu malveillant dans son intention.

La télédiffusion des données AWS de F1 Insights pendant le Grand Prix de Styrie a clairement démontré que même si Red Bull entrait dans les virages avec un aileron arrière sensiblement plus petit, ils avaient plus de vitesse au sommet et sortaient du virage plus rapidement que la Mercedes. Avec une vitesse de sortie plus élevée et moins de traînée, il semblerait évident que Red Bull aurait une vitesse terminale plus élevée en fin de ligne droite.

Il existe également des tendances évidentes à l’œil averti qui racontent l’histoire de l’avantage de Red Bull.

Red Bull a évidemment trouvé un bon équilibre aérodynamique avant et arrière, ainsi qu’une bonne adhérence mécanique. Évidemment, leurs solutions au changement de réglementation lié au plancher ont bien fonctionné et cela leur a permis de porter moins de traînée sur l’aileron arrière.

Pourtant, si vous regardez de plus près, il y a encore plus de différences dans les détails.

Par exemple, ce n’est pas un hasard si le triangle supérieur arrière Red Bull est dans une position beaucoup plus haute.

Et bien sûr, et surtout, Red Bull a trouvé un moyen d’accéder à la petite et pointue fenêtre d’opportunité de Pirelli pour générer une vitesse pure et simple pour les qualifications, avec une dégradation gérable pendant les courses.

De 2014 à 2020, Mercedes a remporté les championnats des pilotes et des constructeurs juste et carré et a démoli toute opposition. Ils ont été célébrés et vénérés à cause de cela, et à juste titre.

Mais en étant vaincu par Red Bull d’une manière tout aussi juste, mettre continuellement en doute l’honnêteté de Red Bull semble certainement être un manque d’esprit sportif et porte atteinte à l’intégrité de ce que Mercedes a réalisé au cours des sept dernières années.

La F1 est la poursuite incessante de l’excellence et du succès, et le succès n’est pas le droit ou le domaine d’une personne. Le succès n’appartient qu’à ceux qui l’ont mérité en franchissant la ligne d’arrivée en premier.

Dans l’esprit de compétition du sport, ceux qui sont vaincus doivent féliciter le vainqueur, lui serrer la main et se retirer au bureau d’ingénierie pour planifier le prochain défi. Ne pas continuellement mettre en doute l’honnêteté du gagnant.