Mercedes “ doit passer ” du “ 1.5 Valtteri Bottas ”

Jenson Button et Martin Brundle estiment tous deux que Mercedes doit «passer» de Valtteri Bottas, ce dernier disant qu’il est un «pilote 1.5» aux Flèches d’Argent.

L’avenir de Bottas avec Mercedes est bel et bien de retour sous les projecteurs après un rapport publié plus tôt dans la semaine par le Daily Mail suggérant que le Finlandais pourrait être remplacé par George Russell avant même la fin de la saison en cours.

Ce rapport a été accueilli avec un scepticisme généralisé dans le paddock de Formule 1, Bottas lui-même affirmant que «une seule équipe» n’a aucun problème à faire respecter les échanges de pilotes de mi-saison. Pas de prix pour deviner quelle équipe c’est…

Mais alors que cette rumeur particulière disparaîtra dans les airs, la question reste de savoir si c’est le début de la fin pour Bottas chez Mercedes, en particulier avec Lewis Hamilton montrant de nombreux signes qu’il est prêt à continuer au-delà de 2021.

Le retour de 32 points de Bottas lors des trois premières courses représente son pire début de saison aux couleurs de Mercedes et deux des principaux anciens pilotes devenus experts estiment que ses jours devraient être comptés.

“Le problème n’est pas la qualification car il est plutôt bon, mais les courses … Hamilton a été à un autre niveau”, a déclaré Button à Sky Sports F1.

«Les points forts de Lewis pour moi quand j’étais son coéquipier ont toujours été les qualifications et non la course, donc il a évidemment renversé la vapeur et a acquis beaucoup d’expérience.

“Mais à un moment donné, Mercedes doit passer à autre chose et mettre quelqu’un d’autre dans la voiture et voir s’il peut défier Lewis.”

Quand vous voyez un journaliste du Daily Mail devant vous… # F1

Assis aux côtés de Button pendant la couverture de Sky était Brundle, qui était d’accord avec la dernière déclaration de Button mais était plus sensible au défi et à l’examen minutieux que Bottas a dû affronter chez Mercedes.

“Je veux dire que j’aurais aimé être assez nul pour battre Lewis Hamilton dans une voiture de Formule 1, en pole à Portimao le week-end dernier”, a déclaré Brundle.

«Je suis vraiment désolé pour Valtteri. Je suis sûr qu’il y avait des gens qui pensaient que je n’étais pas assez bon pour certains disques à un moment donné, mais je n’ai rien fait de tel dans les médias.

«Il a eu des questions brutales, mais tel est le cas ces jours-ci.

«C’est difficile pour Valtteri. Je suis sûr que cela frappe sa confiance car vous ne pouvez tout simplement pas être à l’épreuve des balles sur ce genre de choses.

«Il s’est heurté à Lewis Hamilton, qui semble être le plus grand pilote de Formule 1 de tous les temps, potentiellement, théoriquement, statistiquement, quelle que soit la façon dont vous le regardez.

«C’est juste de la malchance pour lui. N’aurait-il pas l’air d’un héros si Lewis n’était pas dans l’équipe?

«Valtteri est un pilote 1.5, pas un numéro deux. Il ne dirige certainement pas cette équipe uniquement à cause de la vitesse majestueuse, de la ruse et de l’engin de course de son coéquipier.

