Mercedes doute de pouvoir surpasser Red Bull

En raison des restrictions réglementaires, Andrew Shovlin doute que Mercedes puisse surpasser Red Bull grâce au développement cette saison.

Bien que l’équipe allemande ait remporté la première course de l’année, il ne fait aucun doute que Red Bull ont la voiture la plus rapide des deux, comme en témoigne le fait que Max Verstappen décroche la pole position à Bahreïn avec une marge de quatre dixièmes.

Discutant de la possibilité pour Mercedes de combler cet écart, Shovlin a déclaré que la réglementation stable rendrait la tâche difficile.

«Habituellement, en excluant cette année parce que c’est différent, vous vous tourneriez vers la soufflerie pour essayer de mettre un peu d’appui au cours de l’année et vous regarderiez l’unité motrice pour essayer d’ajouter un peu de puissance. », A déclaré le directeur de l’ingénierie selon crash.

«Mais les deux sont très limités par la réglementation cette année, nous avons donc très peu de temps dans la soufflerie. Le dynamomètre est également très restreint et vous ne pouvez pas améliorer les performances du moteur cette année.

«Nous devons donc examiner des domaines plus subtils liés aux caractéristiques de conduite et arriver sur le circuit avec la voiture bien triée et bien équilibrée, en faisant vos devoirs et en sachant à quel point les pneus fonctionneront.

«Cette saison va en fait descendre bien plus que d’habitude dans les bonnes marges parce que je ne nous vois pas vraiment capables de nous développer à un point où nous pourrons prendre de l’avance. Et j’espère que Red Bull ne se développera pas au point d’être clairement en avance. »

Mercedes est devenue l’équipe la plus dominante de l’histoire du sport depuis 2014, remportant chaque année le championnat des pilotes et des constructeurs.

La seule fois où ils ont été confrontés à un défi, c’était de Ferrari en 2017 et 2018, et Shovlin pense que ces campagnes les ont préparés au combat avec Red Bull.

«En 2017 ou 2018, je pense que nous avons fait quatre ou cinq courses avant de gagner une course», a-t-il ajouté.

«Certaines de ces Ferrari n’étaient pas tout à fait parfaites, mais certaines de ces Ferrari étaient tout simplement meilleures que nous en course et en qualifications. Nous avons donc eu des années difficiles au cours des dernières saisons. Cela ne nous est pas étranger et c’est ce avec quoi nous devons travailler – deux équipes qui semblent être au coude à coude pour le moment.

«Cela va être assez difficile et il ne fait aucun doute que Red Bull fonctionne très bien et est une équipe pointue et bien concentrée qui ne fait pas beaucoup d’erreurs.

«Max est clairement un coureur très mature et pointu maintenant, donc il est difficile [to compete against]. Et ils se développent bien, ils ont montré à chaque saison qu’ils avaient la capacité de mettre beaucoup de performances sur le ca.

«Donc, quel que soit le point de départ, ce ne sera pas un championnat facile. Ce sera serré et nous n’allons pas abandonner, et ils vous diront la même chose.

