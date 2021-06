Mercedes échange le châssis W12 de Hamilton et Bottas

in

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont échangé leur châssis pour le week-end du Grand Prix de France, a confirmé Mercedes.

Jusqu’à présent cette saison, Hamilton a utilisé le châssis numéro six à chaque course, mais c’est son coéquipier Bottas qui le pilotera au Paul Ricard. Le Britannique utilisera quant à lui le châssis numéro quatre.

C’est déjà la deuxième fois cette année que Bottas change de sienne, la première venant après le Grand Prix d’Émilie-Romagne en raison de sa chute avec George Russell.

Le changement n’a apparemment rien à voir avec les performances mais vient d’être effectué, comme prévu, afin que tous les châssis disponibles de l’équipe effectuent un kilométrage similaire.

“Ce n’est pas un nouveau châssis”, a déclaré Bottas.

“C’est différent et il a toujours été prévu pour moi de changer de châssis à ce stade.”

Découvrez les dernières marchandises Valtteri Bottas via la boutique officielle de Formule 1

Bottas a enduré une période torride la dernière fois lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, manquant de rythme et n’ayant pas terminé dans les points.

En y repensant, il a l’impression d’être si pauvre qu’il n’a pas trouvé de configuration avec laquelle il pourrait se sentir en confiance, un peu comme Hamilton lors de la manche précédente à Monaco, où Bottas était le plus rapide des deux tout le week-end.

« Nous avons vu qu’à Monaco, pour moi, j’ai réussi à trouver les réglages et la confiance et à faire fonctionner les pneus, contrairement à Lewis. C’était presque comme l’inverse à Bakou », a ajouté le Finlandais.

« Il y avait une grosse différence vers la fin du week-end avec les réglages. Et maintenant je peux dire que probablement la direction que j’ai prise, que nous avons prise en équipe, n’était pas idéale. Quelques autres petites choses combinées.

Étant donné que le Paul Ricard n’est pas un circuit urbain serré et technique comme les deux précédents, il est optimiste que la situation s’améliorera là-bas et au-delà.

“Je pense que notre voiture est assez sur le fil du rasoir sur ce genre de pistes”, a-t-il déclaré.

“Mais je pense qu’au moins sur les prochaines pistes, c’est un peu plus normal et j’espère que nous pourrons obtenir une configuration raisonnable et qu’il n’est pas si facile d’aller dans la mauvaise direction.”

Avec des rumeurs selon lesquelles Russell le remplacera, l’avenir de Bottas est loin d’être certain, mais il a riposté aux réclamations on lui a dit qu’il partait, ajoutant que les spéculations autour de son trajet ne sont pas basées sur des faits.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !