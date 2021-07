Mercedes encouragée alors que la mise à niveau de Silverstone comble l’écart avec Red Bull · .

Mercedes dit que le package de mise à niveau qu’ils ont introduit au Grand Prix de Grande-Bretagne a aidé à réduire leur déficit par rapport à Red Bull, mais c’est leur dernière étape majeure cette année.

Plusieurs équipes terminent leurs programmes de développement au début de cette année pour se concentrer sur leurs nouvelles voitures pour la saison 2022 de F1, lorsque des règlements techniques révisés seront introduits.

Le directeur technique de l’équipe, James Allison, s’est félicité des gains qu’ils ont vus des nouvelles pièces utilisées à Silverstone. “Nous avons apporté un package aérodynamique décent sur la piste, nous avons clairement constaté une amélioration de nos performances et nous en sommes très satisfaits”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par l’équipe.

« Si la performance était un peu plus ou un peu moins que ce que nous imaginions, c’est vraiment difficile à dire parce que vous n’avez pas le luxe d’effectuer une expérience contrôlée. Vous n’exécutez pas l’ancien package et le nouveau package plusieurs fois en faisant des tests consécutifs avec des pneus neufs à chaque fois, car le week-end ne vous offre tout simplement pas ce luxe.

“Néanmoins, vous le faites et êtes capable de faire des comparaisons parce que vous faites des mesures sur la voiture avec tous les capteurs et vous pouvez comparer aux week-ends précédents et regarder les performances de la voiture avant et comparer à celle que vous aviez ce week-end et tout semblait se comporter très bien.

« Si vous regardez ensuite le chronomètre, vous pouvez voir que par rapport au peloton que nous avions avancé ce week-end, nous avons pu fermer du terrain sur Red Bull et nous avons pu avoir un week-end plus compétitif en conséquence. Donc, nous sommes rentrés du week-end assez déchiquetés à propos de la mise à niveau.

L’équipe n’apportera que des changements mineurs à sa W12 au cours des courses restantes, a-t-il ajouté.

« Y en a-t-il d’autres à venir ? Il peut y en avoir, ici et là. Mais le vaste et principal effort industriel de notre programme de développement, c’était le dernier gros paquet que nous apporterons cette année.

“Mais il y aura quelques ajustements ici et là où nous pouvons voir efficacement que nous pouvons apporter des performances sans nous distraire du gros effort qui est maintenant consacré à la voiture de l’année prochaine.”

