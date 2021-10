Bien qu’il ait décrit le Grand Prix des États-Unis comme l’une de ses courses les plus difficiles cette année, Mercedes a été encouragé par le fait que Lewis Hamilton ait pu se battre pour la victoire.

Max Verstappen a prolongé son avance au championnat en remportant la course depuis la pole position pour Red Bull. Mais Hamilton l’a rejoint sur la première ligne de la grille, a mené la course et a terminé à un peu plus d’une seconde de son rival.

Le responsable des opérations sur piste de Mercedes, Andrew Shovlin, l’a décrit comme l’une des performances les plus faibles de l’équipe au cours de la seconde moitié de la saison.

« Vous devez vraiment, plutôt que de simplement regarder ce week-end, regarder les derniers week-ends et c’est le plus difficile que nous ayons eu depuis longtemps », a déclaré Shovlin. « Je pense que depuis la pause, seul Zandvoort s’est probablement senti aussi difficile que celui-ci. »

Cependant, il a pris une certaine consolation de la performance de l’équipe à Austin. « Bien que Max nous ait battus, je ne pense pas que ce soit une victoire confortable pour eux et nous les forçions en quelque sorte à prendre des risques. Et si c’est une mauvaise course pour nous, alors j’espère que si nous pouvons avoir plus de bonnes courses, nous serons toujours dans une position décente.

Shovlin pense également que la marge de supériorité de Red Bull lors de la dernière course n’était pas aussi importante que celle de Mercedes lors des manches précédentes. « Je pense que le rythme que nous avons montré en Turquie, à Sotchi, en particulier en termes de rythme de course, nous a probablement mis un peu plus loin qu’eux. [in Austin], » il a dit. « Quali était difficile et nous avons en quelque sorte réussi à surmonter cela avec une voiture au premier rang.

« Mais cela dépendra vraiment de l’endroit où les voitures s’empilent sur les courses restantes, qui s’adapte bien. Pour nous, ce qui est encourageant, c’est que nous pouvions encore les mettre sous pression alors que nous n’avions clairement pas la meilleure voiture.

La victoire de Verstappen le week-end dernier était sa première depuis le Grand Prix des Pays-Bas, où Mercedes était également désavantagée par rapport à Red Bull, ce qui a amené Shovlin à s’attendre à ce que le Circuit des Amériques soit un lieu difficile pour eux.

« Nous étions conscients des domaines dans lesquels nous pourrions avoir des difficultés », a-t-il déclaré. « Zandvoort était l’un des endroits où nous luttions avec l’arrière et ils semblaient être dans une meilleure position.

« Cette expérience de Zandvoort nous a inquiétés en venant ici. Nous savions que le circuit allait être un circuit où les pneus surchaufferaient.

Alors que Red Bull a eu tendance à être fort sur les deux prochains sites du calendrier – Autodromo Hermanos Rodriguez au Mexique et Interlagos et au Brésil – Shovlin a déclaré que Mercedes « ne participe pas vraiment à l’une de ces courses en remplissant un tableau de l’endroit où nous ‘ va être rapide et où nous allons être lent.

« Nous savons ce dont nous avons besoin pour bien démarrer notre voiture », a-t-il déclaré. « Nous savons ce que nous devons faire pour placer les pneus dans la bonne fenêtre pour fonctionner. Et nous connaissons les devoirs que nous devons faire un vendredi pour pouvoir passer ces appels avec précision. Donc vraiment, c’est là que l’accent est mis.

« En ce qui concerne le Mexique, c’est une piste qui, dans le passé, leur convenait. Il a adapté le groupe motopropulseur Honda.

« Mais indépendamment de cela, nous devons toujours arriver avec une voiture qui fonctionne au mieux de ses capacités et donner une voiture à Lewis et Valtteri [Bottas] qui leur permet de faire leur meilleur travail. Et c’est la seule chose sur laquelle nous travaillons. Nous ne nous soucions pas vraiment de savoir où en est Red Bull.

Le mieux que Mercedes puisse espérer au Mexique est de « faire la course comme nous l’avons fait » à Austin, a-t-il déclaré. « C’est probablement le meilleur scénario que nous allons envisager. »

« Il y a beaucoup à faire », a-t-il ajouté, « c’est un circuit tellement différent et c’est un environnement tellement différent de celui dans lequel l’unité de puissance doit fonctionner.

« Mais il n’y a pas eu beaucoup de circuits où nous avons été loin du rythme. Nous avons eu du mal à Monaco, nous avons eu du mal à Bakou, nous avons un peu lutté dans cette deuxième Autriche. Mais il y en a plus où nous pouvons les défier et nous pouvons défier les pôles.

« Nous savons où nous avons lutté dans le passé, nous savons sur quoi nous devons travailler et c’est dans quoi nous allons nous engager. »

