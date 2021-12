Mercedes entend faire appel de la décision de la FIA

12/12/2021

La FIA a rejeté la double demande de Mercedes après l’issue de la Championnat du monde de Formule 1 dans lequel Max Verstappen a finalement été proclamé Champion du Monde. Après une fin controversée, Mercedes a protesté d’une part, pour la décision de laisser le cinq voitures tordues iront en sécurité pour obtenir une fin face à face des deux prétendants au titre et d’autre part, que Verstappen fait pression sur Hamilton devançant même les Anglais lorsqu’il suivait la voiture de sécurité sur la piste.

L’équipe de Toto wolff a publié une déclaration dans laquelle il assure qu’il a l’intention de faire appel après que la FIA a décidé de rejeter ses réclamations et, par conséquent, a confirmé la victoire de Red Bull sur Hamilton.

pic.twitter.com/uV83r7a2oZ – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 12 décembre 2021

De la part de Mercedes, ils ne semblent pas prêts à baisser les bras et à accepter si facilement la défaite d’Hamilton : « Nous avons présenté l’intention de faire appel de la décision des commissaires sportifs en vertu de l’article 15 du Code Sportif et de l’article 10 du Règlement Judiciaire et Disciplinaire« Ils assurent auprès de l’équipe du vice-champion du monde. Si leur appel est confirmé dans les prochaines 96 heures, délai maximum établi, tout cela pourrait aller encore plus loin.