Mercedes envisage de tirer sur le penalty de Lewis Hamilton en Turquie, confirme Toto Wolff

Toto Wolff a confirmé que Mercedes envisageait une pénalité moteur pour Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Turquie.

Les pilotes ne sont autorisés à utiliser que trois groupes motopropulseurs cette saison, avec un changement à un quatrième, ils se voient infliger une pénalité de grille pour le week-end de course où ils effectuent ce changement.

Un certain nombre de pilotes ont pris une telle pénalité ces derniers temps, y compris le rival pour le titre de Hamilton, Max Verstappen, et son coéquipier Valtteri Bottas, tous deux ayant changé de moteur à Sotchi.

Alors que le Britannique en est actuellement à son troisième avec sept tours à disputer de la campagne 2021, il semble probable qu’il devra également le faire à un moment donné.

En ce qui concerne le moment où il prendrait la pénalité, Mercedes n’a rien donné, Wolff ayant précédemment déclaré que la décision serait prise “spontanément”.

“Pour le moment, nous le parcourons course par course et voyons comment les performances et la durabilité du moteur se développent”, a déclaré le directeur de l’équipe à RTL.

« Si nous changeons d’unité de puissance, cela se produira spontanément. Nous aurions autant de désavantages que Red Bull à Sotchi. »

Cependant, l’Autrichien a maintenant admis que l’équipe envisageait de changer le moteur de Hamilton lors de la prochaine manche, le Grand Prix de Turquie.

« C’est une possibilité. Quand, et comment, n’est pas encore décidé », a-t-il déclaré. Sports aériens.

« Le plus important est de ne pas renoncer à cause d’un problème de fiabilité. Vous pouvez faire face aux swings, que vous terminiez deuxième, troisième, je pense que ça va, le championnat va durer longtemps. Mais si vous ne terminez pas…

« Nous examinons donc les paramètres des moteurs, en nous assurant que nous ne souffrons d’aucun problème de fiabilité. »

Mercedes s’est amusé à Istanbul Park l’année dernière avec Hamilton remportant la victoire pour sceller le septième championnat du monde de sa carrière.

C’était la deuxième fois que Hamilton gagnait sur le sol turc en Formule 1 avec lui aussi une décennie plus tôt en 2010.

Wolff ne laisse pas le solide passé de son pilote là-bas lui donner de l’espoir.

« Lewis a été formidable là-bas », a-t-il ajouté.

« Mais nous devons prendre chaque course à la fois. C’est si difficile, les voitures sont si proches. Je suis curieux de voir comment ce championnat évolue.

