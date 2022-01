Mercedes envisage-t-il vraiment de revenir d’une livrée noire à une livrée argentée ? · Fans de course

Lorsque Mercedes a abandonné sa palette de couleurs argentée traditionnelle pour un travail de peinture noire en 2020, l’équipe a fait une déclaration visuelle puissante sur son engagement à promouvoir la diversité et à lutter contre le racisme.

Cependant, les médias autrichiens et allemands ont affirmé que l’équipe reviendrait à sa peinture argent patrimoniale pour la saison 2022 de F1.

Faire un changement soudain de livrée une saison pour l’abandonner à nouveau deux ans plus tard peut sembler une décision inhabituelle. Mais les premiers rapports indiquant qu’il s’agissait du plan de Mercedes ont émergé en octobre 2020, lorsque le directeur de l’équipe Toto Wolff a été cité par le magazine automobile autrichien Auto Revue comme disant qu’ils garderaient leur nouveau look pour une saison de plus, puis changeraient l’année suivante.

L’équipe a repoussé les questions sur ses projets de livrée l’année dernière, soulignant – non sans raison – que le combat pour le championnat contre Red Bull était leur priorité. Peu de temps avant la nouvelle année, le journal allemand Bild a réaffirmé les affirmations selon lesquelles un changement était à venir, déclarant à ses lecteurs que « les flèches d’argent seront à nouveau en argent ».

Après la nouvelle année, Mercedes a publié une image teaser d’une voiture d’exposition 2022 dans une livrée noire avec des logos Mercedes superposés sur son nez et Halo. La voiture d’exposition a été obtenue l’année dernière à des fins de test de livrée.

La livrée noire de Mercedes est apparue en 2020Cela ne signifie pas en soi que Mercedes change à nouveau de palette de couleurs : les équipes effectuent régulièrement de tels tests pour évaluer à quel point leurs travaux de peinture apparaîtront sur les photographies et à la télévision. La voiture a été photographiée en noir avant d’être peinte pour les tests.

Bien que Mercedes n’ait pas encore révélé ses plans de livrée pour la saison à venir, . comprend qu’il a décidé à quoi ressemblera sa voiture.

En 2020, l’équipe a lancé sa voiture dans une couleur, puis l’a pilotée dans une autre. Le W11, comme ses 10 prédécesseurs, était à l’origine vu dans une livrée argentée.

Mercedes avait essayé un look alternatif l’année précédente au Grand Prix d’Allemagne 2019 où elle utilisait une palette de couleurs partiellement blanches en signe de tête vers une histoire célèbre (bien que fausse) sur une première course disputée par l’équipe. Mais la livrée noire n’était pas unique.

Le passage de l’argent au noir en 2020 s’est produit à l’instigation de Lewis Hamilton, après avoir réfléchi au manque de diversité qu’il a vu dans les photographies du personnel des équipes de F1 et a été incité à l’action par les manifestations de Black Lives Matter qui ont surgi en réponse à la meurtre de George Floyd le 25 mai. Le début de la saison de F1 avait été retardé en raison de la pandémie de Covid-19, et pendant la pause, Hamilton a discuté avec Wolff de ce que l’équipe pourrait faire pour encourager une plus grande participation au sport automobile des Noirs et d’autres issus de milieux sous-représentés.

Le mois suivant, Hamilton a lancé la Commission Hamilton pour promouvoir la diversité dans le sport automobile. Quelques jours plus tard, Mercedes révélait son changement de livrée, accompagné d’un engagement à lancer un programme pour améliorer la diversité de ses effectifs.

« Dans notre organisation, seulement 3 % de nos effectifs s’identifient comme appartenant à des groupes ethniques minoritaires et seulement 12 % de nos employés sont des femmes », a noté l’équipe à l’époque. « Ce manque de diversité montre que nous devons trouver de nouvelles approches pour attirer les talents de nombreux domaines de la société que nous n’atteignons pas actuellement. »

La livrée noire est restée tandis que Mercedes a commencé à prendre des mesures vers son objectif d’amener 25 % de ses nouvelles recrues de groupes sous-représentés chaque année jusqu’à fin 2025. Cet objectif a été défini dans son programme Accelerate 25, lancé en décembre 2020 .

Mercedes a présenté une livrée noire lors de la finale 2020 de la Formule E. À cette époque, l’équipe avait déjà lancé sa Mulberry STEM Academy pour proposer des programmes parascolaires en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques pour les étudiants âgés de sept à 18 ans. Cela cible les étudiants des écoles qui » obtiennent de bons résultats et ont actuellement des progrès bien supérieurs à la moyenne nationale dans de nombreux domaines [but whose] les étudiants n’entrent pas systématiquement dans des cursus et des apprentissages dans les matières STEM », a déclaré l’équipe.

Deux autres étapes vers son objectif Accélérer 25 ont suivi au début de l’année dernière. En mars, Mercedes a entamé un partenariat avec les Stemettes pour attirer des femmes issues de milieux sous-représentés dans l’ingénierie, en les associant à des ingénieurs Mercedes F1 dans le cadre de programmes de mentorat de quatre mois. Un mois plus tard, il a annoncé un accord similaire avec l’Association for Black and Minority Ethnic Engineers UK, plaçant les étudiants dans des programmes d’expérience professionnelle et les contactant par le biais d’une série d’événements.

En juillet, la commission d’Hamilton a annoncé les conclusions de son enquête sur la représentation des Noirs dans le sport automobile britannique et a fait une série d’améliorations recommandées. Suite à cela, Mercedes et Hamilton ont lancé Ignite, une initiative caritative visant à promouvoir la diversité et l’inclusion dans le sport automobile, soutenue par un « fonds de plusieurs millions de dollars » auquel les deux ont contribué.

C’étaient des étapes du type de celles que Hamilton souhaitait voir début 2021. « L’année dernière, il y a eu beaucoup de discussions sur l’égalité et l’inclusion », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il y a eu beaucoup de discussions, cette année, il s’agit de promouvoir la diversité et de vraiment s’assurer que des mesures sont prises. »

Son équipe de Formule E est revenue à l’argent l’année dernière. Maintenant que des mesures concrètes sont prises, Mercedes a-t-elle encore besoin du geste esthétique d’une livrée spéciale ? Ou l’équipe a-t-elle l’intention de le maintenir en place plus longtemps, par exemple pendant toute la durée de l’initiative Accélérer 25 ?

Il y a eu des indications que Mercedes ne voulait que le schéma de couleur noir soit temporaire. Son équipe de Formule E a suivi l’équipe de F1 en adoptant une livrée noire pour la finale de la saison à Berlin en 2020, mais cela ne devait être que pour un seul événement et elle est revenue à une livrée argentée la saison suivante. Mercedes a également réintroduit de l’argent sur l’aileron au-dessus du capot moteur de la voiture de F1 de l’année dernière, dans un clin d’œil à sa coopération plus étroite avec la marque de performance AMG.

Changer de livrée était un mouvement accrocheur qui a attiré l’attention sur des changements au sein de Mercedes qui, bien qu’importants, n’auraient pas suscité autant d’intérêt autrement. Deux ans plus tard, après avoir mis en place les processus par lesquels elle entend créer sa main-d’œuvre plus diversifiée, Mercedes peut penser que la livrée noire a atteint son objectif.

Même dans ce cas, un basculement binaire du noir à l’argent peut risquer d’inciter à de fausses hypothèses selon lesquelles la quête de diversité de Mercedes est terminée, ou l’équipe pense que sa mission a été accomplie. Peut-être que lorsque la W13 sera découverte, les rapports d’un retour à l’argent se révéleront en grande partie vrais, avec une zone de la voiture réservée pour continuer à porter la marque noire.

Mais si ou combien de la livrée noire reste en fin de compte importe moins que le changement de philosophie qu’elle signifiait, que Mercedes semble avoir embrassé de tout cœur.

