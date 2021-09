Mercedes envisage une pénalité pour le moteur du Grand Prix d’Italie

in

Mercedes pourrait prendre une pénalité de moteur au Grand Prix d’Italie alors qu’ils évaluent leurs options de groupe motopropulseur pour les courses restantes.

En vertu de la réglementation, un conducteur est autorisé à un maximum de trois unités de puissance au cours d’une saison, et chez Mercedes, une décision se profile sur l’opportunité d’en introduire ou non une quatrième.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton n’en a plus que deux en état de marche, mais il a utilisé des unités de puissance disponibles après que l’une d’elles l’ait arrêté lors de la manche précédente à Zandvoort.

Avec neuf tours à jouer, y compris l’Italie, Mercedes pourrait bien choisir d’ajouter une nouvelle unité de puissance à son artillerie, même si cela se ferait au prix d’une pénalité de cinq places sur la grille.

Cela étant dit, l’équipe allemande était en forme dominante lors des essais de vendredi, alors que Hamilton a dominé le FP1, 0,45s devant son rival pour le titre Max Verstappen.

Et donc, si Mercedes introduisait un nouveau moteur, alors Monza semble déjà prometteur en tant que lieu où ils pourraient avoir le rythme pour réparer les dégâts de toute pénalité de grille.

C’est donc une décision que l’équipe doit maintenant prendre.

S’adressant à Sky F1, le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré : « Je pense que nous luttons tous sur les unités de puissance, et peut-être pas seulement la fiabilité, mais aussi combien ces unités de puissance travaillent dur et à quel point elles se dégradent vraiment.

“Il y a définitivement des pensées pour le week-end [of making a change] mais nous ne sommes pas parvenus à une conclusion.

Red Bull a également le même dilemme avec Max Verstappen, mais dans une bataille pour le titre aussi féroce, il n’y a aucune marge d’erreur.

Hamilton a trois points de retard sur Verstappen au classement des pilotes, bien que Mercedes détienne l’avantage sur Red Bull chez les constructeurs de 12 points.

Et donc, alors que l’impact d’une pénalité de grille doit être pris en compte, une panne de moteur pour Mercedes serait probablement encore plus coûteuse.

“Nous pensons qu’entre P1 et P2, avec le tour le plus rapide, si vous avez un abandon, il faut quatre courses à l’autre pour rattraper son retard, et c’est brutal”, a expliqué Wolff.

« Donc, vous pouvez vous permettre de terminer quatre fois en deuxième position [place]. Par conséquent, il vous suffit de jouer la sécurité sans renoncer à la performance. »