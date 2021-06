Mercedes espère une “meilleure fortune” au GP de France

in

Toto Wolff est prudemment optimiste quant à une “meilleure fortune” à venir pour Mercedes sur un circuit de course traditionnel au Paul Ricard.

Le patron de Mercedes s’est retrouvé à ramasser les morceaux de deux manches assez désastreuses à Monaco et à Bakou respectivement, qui ont vu Red Bull prendre le contrôle sur les deux fronts du Championnat du monde.

Mais, nous attendons maintenant de voir s’il y aura un retour à ce que nous considérons comme la normalité dans le monde de la Formule 1, avec Mercedes de retour dominant sur la piste traditionnelle.

Max Verstappen le soupçonne et Wolff espère que cela pourrait également être le cas.

“Nous sortons de deux circuits urbains inadaptés à notre voiture, deux circuits dont nous savions qu’ils seraient difficiles pour nous, et nous avons été déçus de perdre un podium et une victoire à cause de nos propres erreurs”, a déclaré Wolff.

« Cette frustration reflète les normes élevées auxquelles nous nous tenons, et c’est ce qui nous pousse à aller de l’avant.

« À Monaco et à Bakou, nous avons placé la W12 dans une fenêtre où un seul de nos pilotes a trouvé la confiance nécessaire pour débloquer les performances de la voiture – Valtteri à Monaco et Lewis à Bakou.

« Dans une lutte pour le titre aussi serrée et intense, nous devons livrer une voiture à chaque course que nos deux pilotes peuvent pousser en toute confiance à ses limites.

« Le Grand Prix de France signifie revenir à un circuit plus traditionnel et, espérons-le, une meilleure fortune pour nous.

« C’est une piste sur laquelle nous nous sommes bien débrouillés dans le passé et, avec une large plage de vitesses en virage qui testera la voiture dans tous les aspects, c’est un défi intéressant à relever.

« Nous en sommes à six courses dans la saison et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il semble très proche à l’avant et nous ne nous attendons pas à ce que cela change de si tôt.

“Nous chercherons à transformer nos apprentissages des dernières semaines en performances et à offrir un week-end beaucoup plus fort avec les deux voitures.”

