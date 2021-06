Mercedes essaie des correctifs “extrêmes” pour débloquer le rythme de Bakou · .

Mercedes a dû essayer des “choses extrêmes” avec sa configuration pour débloquer les performances de son W12 après que l’équipe ait eu du mal à l’entraînement.

Lewis Hamilton s’est qualifié deuxième sur la grille du Grand Prix d’Azerbaïdjan, devant le leader du championnat Max Verstappen. Le départ en première ligne pour Hamilton a été un revirement majeur pour Mercedes après une première journée d’essais lamentable qui a vu les deux voitures terminer deuxièmes d’essais en dehors du top 10.

S’exprimant après les qualifications, Hamilton a expliqué comment les mécaniciens de Mercedes avaient travaillé jusqu’à 23 heures vendredi à la recherche d’un moyen de résoudre leur manque de rythme.

“Fondamentalement, lorsque nous sommes arrivés ici, cela ne se sentait pas trop mal en FP1 et puis, évidemment, alors que nous avons traversé le reste des séances, FP2 et FP3, ont été à peu près un désastre”, a expliqué Hamilton.

« Nous avons fait quelques changements du jour au lendemain, ce qui n’a pas corrigé le problème d’aujourd’hui. Ensuite, dans FP3, nous avons essayé différentes choses, puis nous avons essayé quelque chose juste à la fin juste avec les réglages, et cela a un peu libéré le potentiel.

Mercedes était septième sur 10 équipes vendredi. Hamilton a déclaré que son équipe « était là hier soir jusqu’à 11 heures » pour travailler sur la voiture et a continué à la peaufiner jusqu’à 10 minutes avant le début des qualifications. « Ensuite, il suffisait de se débarrasser de cela, d’y aller et de tout donner. »

Le PDG de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que l’équipe avait pris des risques avec les réglages de ses voitures, ce qui n’a pas porté ses fruits alors qu’elle cherchait une solution à ses mauvaises performances.

“Dans FP3, nous avons travaillé sur des programmes d’ingénierie vraiment approfondis et nous n’avons pas hésité à essayer des choses extrêmes”, a-t-il déclaré. « Ce qui, à la fin, était extrême comme nous l’avions prévu, et n’était pas la solution miracle.

“Mais c’était juste vraiment analyser les chiffres, essayer des choses, obtenir les commentaires des pilotes. Et finalement, nous avons eu la voiture dans un endroit plus décent. C’était donc le dernier run de la FP3 où nous avons essayé de confirmer le pas et la voiture était là ou à peu près. »

Une approche évidente adoptée par Mercedes consistait à utiliser différentes spécifications d’aileron arrière sur leurs voitures, comme ils l’ont également fait lors du Grand Prix du Portugal le mois dernier. À cette occasion, Hamilton a utilisé un aileron arrière plus mince avec un support à deux piliers, tandis que Valtteri Bottas a utilisé un aileron plus raide à un seul pilier.

Aileron arrière de Valtteri Bottas, Bakou, 2021 Aileron arrière de Lewis Hamilton, Bakou, 2021

Ce week-end, les deux se sont inversés : Bottas a l’aile à deux piliers avec un élément principal moins profond. À première vue, Hamilton semblerait plus désavantagé avec une aile plus raide, produisant plus de traînée, sur une piste où la vitesse en ligne droite est critique.

Bottas a « remorqué » Hamilton en qualifications. Cependant, Hamilton a entamé le week-end en sachant qu’il aurait l’opportunité d’être remorqué par son coéquipier en qualifications. Mercedes fait tourner lequel de ses pilotes a le premier mot dans l’ordre de passage des qualifications – ce qui est une pratique courante pour de nombreuses équipes – et cette semaine, c’était au tour de Hamilton d’avoir le premier appel. L’attente qu’il bénéficierait du sillage de son coéquipier lui a peut-être donné la confiance nécessaire pour utiliser un aileron arrière plus raide.

Wolff a déclaré que la différence entre les choix d’aileron arrière des pilotes ne tenait pas compte de l’écart entre les deux en qualifications, où Hamilton était 1,2 seconde plus rapide, mais a indiqué que cela pourrait jouer un rôle dans la course.

“Je ne pense pas que ce soit une grande disparité de rythme aujourd’hui”, a-t-il déclaré. « Demain, cela pourrait avoir un léger effet.

“Mais la différence était que la voiture était très piégeuse tout le week-end et Lewis a trouvé la confiance nécessaire pour les qualifications et Valtteri a eu du mal. Je pense que, sur un circuit comme celui-ci, c’est important.

Hamilton a déclaré que le facteur clé du redressement de Mercedes avait été de trouver un moyen plus fiable d’obtenir des températures de pneus optimales.

« Il s’agissait vraiment de faire fonctionner les pneus », explique-t-il. « Nous n’arrivons tout simplement pas à faire démarrer nos pneus comme les autres le font généralement. Et donc le sentiment de différence jour et nuit était que tout d’un coup les pneus ont commencé à fonctionner et nous sommes en quelque sorte de retour dans le match. Il s’agissait donc à ce moment-là de rassembler les genoux. »

Ayant trouvé plus de rythme dans leur voiture au cours de la course de samedi, Wolff pense que l’équipe a une raison d’être confiante quant à son potentiel pour dimanche.

“Nous avons eu une voiture de course rapide hier”, a déclaré Wolff. « Dans les longs relais, nous avons eu une bonne dégradation des pneus et nous avons une bonne vitesse en ligne droite. Cela devrait donc nous mettre dans une position décente pour demain.

