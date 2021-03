Mercedes et Aston Martin paient le prix de leurs conceptions de voitures à faible râteau, Toto Wolff admettant qu’elles ont «perdu plus» de rythme que les voitures à râteau élevé.

Cette saison, la Formule 1 a introduit une nouvelle réglementation concernant les planchers qui visait à ralentir les voitures.

Mais couper un segment de plancher juste devant le pneu arrière, conçu pour réduire la force d’appui, a affecté les voitures à faible râteau de la grille plus que leurs homologues à râteau élevé.

Et cela a eu le plus grand impact sur Mercedes et Aston Martin.

Alors que l’année dernière, la W11 de Mercedes était la voiture à battre, cette année – du moins en ce qui concerne les tests et le GP de Bahreïn – c’est la RB16B à râteau élevé de Red Bull qui s’est imposée.

Max Verstappen a remporté la pole position du Grand Prix de Bahreïn par 0,388s devant Lewis Hamilton.

Wolff a déclaré, cité par Racingnews365: «Certainement, il y a un schéma selon lequel les voitures à faible râteau semblent avoir perdu plus qu’une voiture à râteau élevé.

«Mais c’est la situation. Nous avons juste besoin d’avoir ce genre de point idéal pour pouvoir combattre nos concurrents.

L’Autrichien admet cependant que ce ne sont pas seulement les nouvelles réglementations qui nuisent à Mercedes à Bahreïn.

« Je pense que la voiture n’est tout simplement pas dans un endroit heureux et Bahreïn n’a pas été particulièrement bien l’année dernière non plus », a-t-il poursuivi.

«C’est un tracé de piste que Red Bull semble maîtriser mieux que nous.

«Mais bien sûr, entre les lignes, cela signifie aussi que la W12 pourrait bien mieux fonctionner sur un itinéraire différent.

«Mais bien sûr, ce n’est que spéculation, car la nouvelle voiture n’a encore roulé sur aucune autre piste.

«Nous devons juste faire ce que nous avons fait ces dernières années et comprendre la voiture et les pneus et optimiser chaque détail, puis nous reviendrons.»

L’AMR21 d’Aston Martin paie un prix similaire.

S’exprimant après les qualifications, où Lance Stroll était le pilote le mieux placé de l’équipe à la 10e place, le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, a déclaré à Autosport: «Lors de notre dernière course ici à Bahreïn – il y a à peine quatre mois – nous nous dirigions vers un podium, au mérite, avant qu’un problème de bloc d’alimentation ne mette fin à la course de Checo.

«Nous ne serons pas loin de ce genre de performance ici maintenant, et la cause directe de cette baisse de performance est la nouvelle réglementation aéronautique pour 2021, imposée à toutes les équipes.

«Si vous comparez les temps de qualification entre ces deux courses ici à Bahreïn, maintenant et il y a quatre mois, il semble que les voitures à philosophie aérodynamique à haut râteau ont gagné environ une seconde par tour par rapport aux voitures à philosophie aérodynamique à faible râteau.

«Donc, Mercedes et nous-mêmes sommes les équipes les plus touchées.»

