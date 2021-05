Mercedes et McLaren ont des cibles et des tactiques différentes dans la rangée d’ailes «flexibles» de la F1 · .

La dispute sur les ailes «flexibles» de la Formule 1 a explosé jeudi à Monaco.

Presque tous les directeurs d’équipe ont pesé sur la décision de la FIA de durcir son test pour éliminer la déviation observée sur l’aileron arrière de Red Bull – et ceux de certaines autres équipes – lors des courses précédentes.

Comme pour tout développement controversé en F1, le paddock est divisé en «nantis» et «démunis». Mercedes et McLaren sont au premier rang de ces derniers, mais il ressort clairement de leurs paroles d’hier que les deux ont des objectifs différents à l’esprit et s’attaquent au problème de différentes manières.

Alors que la question a été largement débattue lors de la conférence de presse de la FIA, le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a mis les choses en mouvement plus tôt dans la journée. Tout en soulignant leur soutien aux tests plus difficiles, il a contesté le calendrier de celui-ci, soulignant que les équipes seront autorisées à continuer à utiliser leurs conceptions actuelles pour les deux prochaines courses.

«Ils avaient déjà l’avantage sur plusieurs courses, ce dont nous ne sommes évidemment pas satisfaits. Mais maintenant, leur permettre d’avoir un avantage supplémentaire pour d’autres courses est clairement quelque chose que nous sommes fortement en désaccord et nous sommes déjà en conversation avec la FIA », a-t-il déclaré.

McLaren n’est «pas satisfait» du moment choisi pour le changement. McLaren et Ferrari sont engagées dans une bataille serrée pour la troisième place du championnat des constructeurs.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a admis hier qu’ils devront apporter des modifications à leurs voitures à la suite du nouveau test. Naturellement, il a cherché à minimiser ses conséquences potentielles.

«Nous devrons nous adapter légèrement», a-t-il déclaré, «mais je ne pense pas que cela ait beaucoup d’impact sur Ferrari. Certainement sur le temps au tour d’après ce que nous avons vu, très, très peu.

«Il y a juste quelques refontes nécessaires qui doivent être reportées d’une manière ou d’une autre pour se conformer pleinement à la directive technique. Encore une fois, je pense que, en tant que Ferrari, cela ne nous affecte pas beaucoup, mais encore une refonte est nécessaire.

Sur une piste à force d’appui maximale comme Monaco, un aileron arrière qui fléchit légèrement à vitesse maximale pour réduire la traînée sera d’un avantage minimal. Ce n’est pas la raison pour laquelle Ferrari a terminé hier premier et deuxième sur les écrans de chronométrage.

Mais McLaren est probablement beaucoup plus préoccupé par sa valeur potentielle au prochain lieu du calendrier, Baku City Circuit, qui comprend plusieurs longues lignes droites et la deuxième vitesse de pointe la plus élevée de l’année.

Ferrari devra changer de design, a admis Binotto, alors que McLaren a minimisé la possibilité de protester contre l’aileron arrière de Ferrari, le potentiel qu’ils pourraient être là est là. Et les deux équipes le savent: l’année dernière, les deux ont notifié leur intention de faire appel d’une sanction infligée à Racing Point.

McLaren espère peut-être que la menace d’une pénalité dissuade Ferrari de faire rouler les mêmes ailes arrière à Bakou de peur d’être protestée. Des scénarios similaires se sont déjà produits: en 2018, Mercedes a cessé d’utiliser un nouveau design de roue arrière controversé à la suite de grondements de mécontentement et d’insinuations d’illégalité de la part de ses rivaux.

Seidl a expliqué clairement son cas: l’aileron arrière de McLaren est légal dans le cadre des tests actuels et futurs, et ce n’est pas parce qu’un test plus difficile est introduit que les ailes qui passent le test actuel sont conformes à la réglementation.

«Nous n’avons rien à changer sur la voiture. Notre voiture était conforme au règlement pour les premières courses, elle est conforme maintenant et je veux juste préciser également que la directive technique n’est pas un nouveau règlement, c’est juste un test supplémentaire ou différent, mais le règlement de base, en particulier l’article 3.8, qui est la clé, ne change pas. »

Alors que McLaren a Ferrari en ligne de mire, Mercedes est naturellement préoccupée par son rival pour les championnats, Red Bull. Mais leur approche est différente, et c’est plus une question de «Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les».

Le PDG de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré hier que l’équipe avait d’abord soulevé des préoccupations concernant l’application par la FIA de ses règles d’aile la saison dernière.

“Nous sommes restés dans l’incertitude depuis longtemps”, a-t-il déclaré. «Nous avons signalé la situation des ailes arrière flexibles l’été dernier, sans avoir reçu de commentaires.

Wolff a déclaré que le problème “aurait dû être abordé beaucoup plus tôt” “Je comprends la frustration des équipes quand, en faisant le concept de la voiture de cette année, il s’agissait d’un domaine qui aurait dû être abordé beaucoup plus tôt.”

Wolff a indiqué que l’équipe avait l’intention de produire un aileron arrière plus «souple», c’est-à-dire un aileron plus fléchi. «Nous devrons modifier notre aile», a-t-il déclaré. «Nous devons l’adoucir.

«Notre aile est extrêmement rigide, respectant le fameux article 3.8 selon laquelle elle doit rester immobile. Le nouveau test qui a été introduit est une solution à moitié cuite qui nous donne une opportunité et le tout peut se ramollir et se plier davantage à l’avenir.

Qu’ils aient l’intention de l’utiliser uniquement à Bakou avant l’entrée en vigueur du test révisé ou qu’ils espèrent pouvoir continuer à l’utiliser après l’entrée en vigueur de la nouvelle règle, Mercedes considère clairement que c’est une opportunité suffisante. prêt à y consacrer des ressources. Cela est frappant compte tenu des limites financières strictes dans lesquelles ils opèrent, ce qui les a amenés hier à confirmer qu’ils se retiraient d’un test prévu la semaine prochaine.

Le PDG de Red Bull, Christian Horner, dont l’équipe devra réviser son aileron arrière pour se conformer aux règles, a valorisé le coût de la refonte d’un aileron arrière dans un délai d’un mois.

«L’impact de quelque chose comme celui-ci est probablement d’environ un demi-million de dollars», a-t-il déclaré. «Cela empêchera autre chose de se produire, c’est donc l’acte de jonglerie que nous devons maintenant faire avec le plafond budgétaire et les règlements financiers.»

Alors que Mercedes et McLaren cherchent à faire tourner la ligne à leur avantage, les conséquences se feront sentir tout au long de la grille. «Ce ne sont pas seulement Ferrari et Red Bull qui sont concernés», a déclaré Horner. «Je pense que Sauber [Alfa Romeo] sont également très affectés par cela.

«Mais c’est la Formule 1. C’est ce qui se passe lorsque des directives techniques sont émises qui changent des choses comme les tests auxquels les ailes arrière sont soumises.»

