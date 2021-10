Mercedes et Petronas rejettent les rumeurs d’Aramco

Mercedes et Petronas ont tous deux démenti les rumeurs selon lesquelles Mercedes s’alignerait sur Aramco en tant que nouveau sponsor titre.

L’association Mercedes/Petronas est un accord à long terme, la compagnie pétrolière malaisienne travaillant aux côtés de Mercedes depuis leur retour en Formule 1 en 2010.

En 2019, Petronas et Mercedes ont renouvelé leur alliance jusqu’en 2025, garantissant que Petronas continue à servir de sponsor titre et également de partenaire technique de l’équipe allemande.

Cela a été un choc lorsque l’on a dit que cet accord serait considérablement écourté, mais les deux parties ont annulé ces rumeurs.

La société pétrolière saoudienne Aramco serait en passe de devenir le sponsor titre de Mercedes à partir de 2022, mais ce ne sera pas le cas.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Une déclaration commune disait : « Petronas et Mercedes sont partenaires depuis 2010 dans une relation de collaboration à long terme qui est mutuellement bénéfique pour les deux parties.

« L’année dernière, nous avons prolongé notre partenariat pour un autre cycle pluriannuel et nous sommes fiers de continuer à travailler ensemble pour offrir des performances de pointe. »

Travaillant aux côtés de Petronas, Mercedes a connu un immense succès depuis le début de l’ère turbo-hydride en 2014.

Pendant ce temps, Mercedes a remporté les sept championnats des pilotes et des constructeurs proposés, six de ces couronnes de pilotes allant à Lewis Hamilton et l’autre à Nico Rosberg en 2016.

L’équipe allemande cherche maintenant à remporter huit titres consécutifs, menant le championnat des constructeurs 2021 de 36 points sur Red Bull avec six manches à disputer.

Hamilton a quant à lui un retard de six points à rattraper sur Max Verstappen en tête du classement Pilotes.