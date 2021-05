Mercedes et Red Bull “ pourraient se protester ” à Bakou

Mercedes et Red Bull pourraient finir par se manifester avant la prochaine course à Bakou à moins que la FIA ne fournisse davantage de précisions sur la saga des ailes.

Alors que Red Bull prenait le contrôle au sommet des deux classements du Championnat du monde après la performance dominante de Max Verstappen au Grand Prix de Monaco, l’attention s’est rapidement retournée sur la longue question de la légalité des ailes entre les deux rivaux au titre.

De nouveaux tests rigoureux devraient entrer en vigueur afin d’empêcher les ailes arrière de fléchir autant qu’elles le font lorsque des voitures telles que la Red Bull RB16B passent des virages à la réduction des lignes droites.

Mais alors que Mercedes a attiré l’attention sur l’aileron arrière de Red Bull, Christian Horner et ses collègues ont ensuite tourné les yeux vers l’aileron avant en flexion de Mercedes comme on le voit au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Les accusations et les pointages du doigt devraient aboutir à des protestations officielles, à moins que la FIA ne décide de prendre une position plus ferme sur ce qui est autorisé dans la réglementation actuelle.

«Si les ailes des limbes sont allumées [the Red Bull] à Bakou avec l’avantage que nous voyons, alors ça va aller aux commissaires sportifs », a déclaré Wolff à Sky F1.

«Ensuite, si les stadiers ne suffisent pas, cela ira à la Cour d’appel internationale.

«Je suppose donc que la FIA va clarifier les choses avant Bakou car sinon, cela pourrait être très compliqué.

Interrogé sur la question de savoir si Mercedes est prête pour une manifestation Red Bull à propos de l’aileron avant du W12, Wolff a répondu: «Nous avons analysé les ailes avant et elles se plient exactement de la même manière que le Red Bull. [front wing], donc nous pourrions finir par protester sur l’angle de l’aile avant.

«Mais il est clair que l’aile arrière [on the Red Bull] plie plus qu’il ne le devrait selon les règles. Il a été classé comme non-conformité mais nous sommes laissés dans ce vide où les nouveaux tests n’interviennent qu’après Bakou.

«C’est ce que c’est, mais nous sommes assez solides dans notre position juridique.

«Mais Monaco n’est pas le lieu pour parler des ailes arrière car ils ont gagné juste et carré ici. L’aile n’avait rien à voir avec les performances de Red Bull.

«Ils étaient tout simplement meilleurs et c’est ce que vous devez prendre sur le menton.»

