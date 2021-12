Mercedes et Red Bull ‘s’affrontent’

James Allison de Mercedes a fait l’éloge du défi pour le titre de Red Bull en 2021 au cours d’une saison où les deux équipes « se sont affrontées ».

La bataille pour les championnats des pilotes et des constructeurs 2021 avait vraiment tout pour plaire, avec des courses difficiles et passionnantes sur piste, souvent soutenues dans le paddock par le patron de Mercedes Toto Wolff et Christian Horner de Red Bull lançant les barbes verbales.

Mais Allison, directeur technique de Mercedes, a déclaré que c’est ainsi que cela devrait être entre deux équipes rivales qui se sont tellement poussées dans leurs quêtes de titre respectives.

Max Verstappen a finalement battu Lewis Hamilton dans la course au championnat des pilotes, la première de sa carrière, mais Mercedes a gardé sa mainmise sur la couronne des constructeurs.

S’exprimant lors du gala de remise des prix de la FIA à Paris, Allison a déclaré : «[We’ve] eu le plaisir de se battre comme des chats et des chiens toute l’année – ce sont de brillants adversaires.

« Nous nous entraidons un peu, mais c’est comme ça que ça devrait être !

« C’était juste un combat fantastique, alors [we are] très reconnaissant pour cela.

Le succès du titre des constructeurs de Mercedes a marqué la huitième saison consécutive où ils ont remporté cet honneur, augmentant encore ce qui était déjà un puissant record de Formule 1.

C’était Allison qui était présente pour récupérer le trophée plutôt que Wolff, qui, aux côtés d’Hamilton, avait décidé de ne pas assister au gala à la suite de la controverse tardive à Abu Dhabi qui a eu un impact direct sur l’issue du championnat des pilotes.

Allison a cependant accepté avec plaisir le trophée en l’absence de Wolff, rendant hommage aux efforts de tout le monde chez Mercedes pour conserver leur place en tant que meilleure équipe de Formule 1.

« C’est une chose très, très difficile de gagner un championnat, d’en faire deux [is] assez remarquable, huit… mots me manquent », a-t-il déclaré.

« C’est un groupe de personnes brillantes qui travaillent sans relâche et je ne saurais trop insister sur le plaisir immense de pouvoir décrocher ce trophée aujourd’hui après un championnat d’une telle qualité. »

Wolff et Hamilton sont revenus sur la scène Mercedes pour une célébration de fin de saison à leur base de moteurs de Brixworth, reconnaissant non seulement le succès du titre des constructeurs, mais aussi la carrière de Valtteri Bottas avec l’équipe.

Après cinq saisons chez Mercedes, Bottas passera chez Alfa Romeo à partir de 2022.

Verdict PlanetF1