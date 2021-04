01/04/2021 à 19h10 CEST

Le pilote espagnol Fernando Alonso, champion de Formule 1 en 2005 et 2006 avec Renault et vice-champion en 2010, 2012 et 2013, a déclaré que 2021 sera pour lui une année de « transition » car « Mercedes et Red Bull sont les candidats pour gagner les courses« et ceux qui se battront pour le championnat.

« La Formule 1 a peu changé par rapport à il y a deux ans. Les forces dominantes sont les mêmes qu’actuellement. Pour moi, le grand attrait est le nouveau règlement, qui était prévu pour 2021, mais qui a été reporté à 2021. 2022. Je suis resté cette année avec une saison de transition, que je vis déjà au sein de l’équipe », a-t-il déclaré. Alonso une conférence de presse virtuelle avec les médias argentins.

L’Asturien a révélé qu’en Alpine, il n’y en avait pas. « un objectif marqué« pour cette saison. » Nous voulons être aussi haut que possible à chaque course. Beaucoup d’entre nous ont un œil sur 2022. Nous savons que cette année est la continuation de 2020. Se battre pour le championnat et gagner des courses est quelque chose qui est pratiquement réservé à Mercedes et Red Bull. On l’a déjà vu en 2020. Il faut donc regarder un peu plus longtemps sur le long terme et réfléchir à ça », a-t-il expliqué.

« C’est une continuation de 2020. Les voitures ont changé, mais pas beaucoup. Mercedes et Red Bull sont les candidats pour gagner les courses et par conséquent ce seront eux qui se battront pour le championnat. Espérons que nous verrons un combat serré. Pour le titre. A part cette lutte pour les podiums, il y a un championnat vraiment intéressant. De la cinquième place à quinze ou dix-huit, ils sont séparés par deux ou trois dixièmes », a-t-il ajouté.

En outre, il a estimé que « l’adaptation au protocole causé par le coronavirus n’a pas été difficile« » J’ai vu comment c’était quand j’ai participé à quelques courses avec l’équipe l’an dernier. J’ai vu ce que c’était que d’être sur le circuit sans public. Il est clair que les gens dans les gradins vous manquent et les fans vous manquent aussi. Mais en même temps, notre charge de travail sur les circuits a été réduite », a-t-il fait remarquer.

Alonso Il a souligné que maintenant il y a moins d’événements promotionnels ou liés aux annonceurs et que cela laisse les pilotes plus «calmes» parce qu’ils ont «plus de temps libre». Il a également déclaré avoir vécu « avec émotion » son retour en Formule 1 et avoir ressenti « beaucoup d’adrénaline » dans les premiers tours.

Le double champion du monde a dû quitter le Grand Prix de Bahreïn cette semaine en raison d’un problème de frein arrière causé par une enveloppe sandwich tombée dans le conduit de frein.

Alonso, à son retour en Formule 1 après deux saisons d’absence, il a obtenu la neuvième place du classement et est venu occuper la septième pendant la course.

Il a dû abandonner au 33e tour, alors qu’il était à la 15e place.