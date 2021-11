Mercedes et Red Bull, sur le sentier de la guerre

15/11/2021

Il reste trois grands prix à gagner jusqu’à la fin du championnat du monde de F 1 et l’ambiance est irrespirable entre Mercedes et Red Bull. Le pouls impressionnant qu’ils sont en train de régler Max Verstappen et Lewis Hamilton a été ponctué d’incidents divers, sur et hors piste, et de polémiques avec la FIA et le directeur de course Michael Masi il a atteint son apogée au Brésil. « Quand les décisions vont toujours contre vous et que vous voyez qu’elles vous font du mal, c’est pour vous mettre en colère. J’ai toujours été très diplomate. Mais la diplomatie est finie & rdquor ;. Le patron de Mercedes, Toto Wolff, s’est exprimé avec cette force ce dimanche, après que Hamilton l’a fait sauter de son siège avec une belle victoire, qui était bien plus que cela. Un coup sur la table après un week-end de sanctions et de tensions, alors que beaucoup les considéraient déjà « mortes ».

Vindicatif

« Beaucoup de forces qui semblaient être contre nous ces jours-ci, mais elles n’ont pas pu nous arrêter », s’est écrié Hamilton, en plein sur le podium, enveloppé dans le drapeau du pays de son idole. Ayrton séné. Vendredi, il était le plus rapide mais il a été disqualifié de la course de sprint en raison d’une infraction dans l’aileron arrière de sa voiture, qui incluait, apparemment de seulement 0,02 millimètre, les règlements qui marquent une ouverture maximale de 85 mm lors de l’activation du DRS. Avec tant d’enjeux, pour Mercedes, c’était une cruche d’eau froide. « Dans les prochaines courses, nous serons très attentifs aux morceaux des autres & rdquor ;. Le message de Wolff est clair : personne ne passera.

Lewis s’est rallié du fond de la grille pour terminer cinquième samedi et est sorti 10e dimanche et a ramé à contre-courant pour gagner. Il a dépassé Verstappen avec douze tours à faire, mais il avait déjà essayé, à 48. Hamilton était plus rapide et Max a freiné trop tard au virage 4, ouvrant sa ligne et forçant Lewis à sortir de la piste. Les commissaires ont exclu de sanctionner la manœuvre et Wolff a explosé : « C’est dommage. Il devrait y avoir au moins une pénalité de 5 secondes. C’est ridicule & rdquor ;.

Hier, Masi a admis qu’ils avaient décidé sans avoir accès aux images « à bord », ce qui pourrait révéler un mouvement intentionnel de Verstappen. « Nous avons le principe de base de les laisser fonctionner, et en le regardant avec les angles disponibles, nous adoptons cette philosophie. Mais on passera en revue les nouvelles images & rdquor;, a-t-il promis. Juste au cas où, le directeur de Red Bull, Christian Horner, conseille : « Aucun avantage n’a été obtenu, et il n’y a eu aucun contact. Max est allé au fond et ils sont tous les deux allés longtemps. Il serait injuste de pénaliser cette action & rdquor ;.

Soupçons sur la vitesse du W12

Red Bull n’explique pas la différence avec la Mercedes au Brésil. « Avec ce moteur, le championnat s’annonce mal & rdquor;, a-t-il déclaré Marko. « Il est important de savoir d’où vient cette vitesse. De toute évidence, ils avaient un nouveau moteur, mais ils utilisaient l’appui aérodynamique de Monaco lorsque Lewis a dépassé Max. C’est quelque chose que nous devons comprendre et nous espérons que la FIA l’étudiera & rdquor; précise Horner. De Mercedes, Wolff défend que « Notre voiture est totalement légale. Cet aileron arrière a échoué aux tests à cause d’une petite déchirure. La voiture est plus rapide car nous avons moins de traînée et le moteur est neuf, cela fait une grande différence. Le concept est axé sur la vitesse de pointe, comme par le passé. Ils peuvent protester ou être paranoïaques, d’accord, s’ils le souhaitent, nous pouvons leur donner un spoil pour leur musée & rdquor;