Mercedes et Verstappen en désaccord sur une victoire «facile»

Alors que Mercedes prédit une victoire “facile” pour Max Verstappen à Monza, le pilote Red Bull estime que Lewis Hamilton sera bientôt de la partie.

Verstappen prendra le départ du Grand Prix d’Italie depuis la pole position, doté de la P1 par la pénalité moteur de Valtteri Bottas.

Bien que ce soit le Finlandais qui a remporté les qualifications au sprint de samedi, il est en train de chuter tout en bas de la grille après que Mercedes ait décidé de changer son moteur plus tôt dans le week-end.

Avec Verstappen P1 et les deux McLaren alignées derrière le Néerlandais et Hamilton en quatrième position, le directeur technique de Mercedes, Andrew Shovlin, craint qu’ils ne soient en retard.

“Nous examinerons les options stratégiques pour Lewis”, a-t-il déclaré.

“Mais la réalité est que si nous avons eu du mal à dépasser les McLaren [in the sprint] nous serons confrontés à la même situation [in the race] et cela va donner à Max une victoire très facile.

« Nous devons examiner toutes les opportunités possibles car c’est notre travail de nous assurer que cela ne se produise pas.

« Cela peut souvent être une course mouvementée ici, mais nous ne pouvons pas nous permettre de reculer dans le premier relais au rythme auquel nous l’avons fait. [in the sprint]. “

Verstappen, cependant, a nié que ce serait facile, s’attendant à ce que Hamilton vienne de la quatrième place.

“Nous avons la position de départ idéale pour dimanche, mais je sais que ce ne sera pas une course facile”, a-t-il déclaré à Speedweek.

“Lewis commencera la course de la quatrième place et j’attends de lui une très bonne performance.”

Le Néerlandais estime que, comme cela s’est produit avec Hamilton lors des qualifications de sprint lorsqu’il a été relégué au classement, le départ pourrait déterminer la course.

« Si vous partez du bon pied, cela peut être un avantage, mais si vous ne partez pas du bon pied, les choses se compliquent.

« L’approche du premier virage est assez longue, si l’on démarre un peu plus vite, ce sera un travail difficile pour défendre la position. Alors mon objectif ; pour bien commencer.

Un peu de patinage dès le départ a laissé Lewis Hamilton rattraper son retard au moment où il a atteint le virage 1 au début du #F1Sprint #ItalianGP de samedi 🇮🇹 #F1 – Formule 1 (@F1) 11 septembre 2021

La stratégie des pneus entrera également en jeu car tous les pilotes auront le libre choix.

Il en était de même pour les qualifications au sprint avec Hamilton partant sur les médiums tandis que les McLaren jouaient avec les pneus tendres. Ils ont pris le meilleur départ, ont dépassé Hamilton et l’ont tenu à distance.

« Je pense que nous avons sous-estimé à quel point ils [soft tyres] se comporterait », a déclaré Hamilton samedi soir. “Nous devons essayer de trouver comment contourner les McLaren et essayer de limiter les dégâts.”

Le patron de Honda F1, Toyoharu Tanabe, estime que les équipes pourraient adopter une approche différente de leur stratégie de pneus après les 18 tours de samedi.

“Après une course de 18 tours, nous en avons maintenant 53 et, avec un choix libre de gomme pour le départ, les équipes reconsidéreront leurs stratégies à la lumière des données fournies lors de la course de samedi après-midi”, a-t-il déclaré.

Verstappen se lance dans la course de Monza avec une avance de cinq points sur Hamilton dans la course au titre.