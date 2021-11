Mercedes exhorte les équipes de Formule 1 à fournir plus de données pour aider les téléspectateurs

Les équipes de Formule 1 pourraient fournir plus de données pour améliorer le plaisir des téléspectateurs du sport, a déclaré un ingénieur senior de Mercedes.

Dom Riefstahl, chef de l’équipe d’assistance à la course et ingénieur d’essai des champions du monde, pense qu’une telle décision pourrait être prise sans trop en révéler aux rivaux.

Une augmentation de la quantité et de la gamme de données fournies aux fans s’est produite depuis que la F1 a formé un partenariat avec Amazon Web Services – l’usure des pneus, le développement de la voiture et les performances du pilote étant les domaines clés affichés.

Riefstahl supervise les opérations dans la salle d’assistance de course de Mercedes au siège de Brackley.

C’est lors d’un week-end de course alors qu’il était en congé de paternité et qu’il regardait le Grand Prix à la maison qu’il s’est rendu compte que davantage de canaux de données de l’équipe pouvaient être filtrés vers les fans afin d’améliorer leur compréhension de ce qui se passait.

« Je pense que cela montre l’opportunité », a déclaré Riefstahl à Motorsport.com.

« Il y a encore beaucoup de données que nous pouvons fournir aux fans et au public, ou aux personnes qui font simplement des commentaires et parlent de la course, en termes de les aider à tirer le meilleur parti de l’histoire et à comprendre certains des éléments de fond qui sont passe.

« Si vous avez plus de données disponibles et que vous avez quelqu’un qui comprend comment lire les données et les expliquer, vous pouvez simplement montrer beaucoup mieux ce qui se passe réellement. »

A titre d’exemple, Riefstahl a expliqué : « En FP2, vous pouviez superposer Lewis [Hamilton’s lap] contre [Max] Verstappen et dites « regardez, vous pouvez voir qu’il gagne là-bas mais qu’il perd là-bas » ou « ils sont sur une aile différente, ils sont sur un mode de groupe motopropulseur différent… oh, il a monté son moteur ».

«Toutes ces choses sont très lisibles à partir de la simple trace de vitesse, et vous n’avez vraiment rien donné. Tout le monde connaît la vitesse des autres voitures parce que vous pouvez voir si vous allez plus vite, votre vitesse sera plus élevée, et si vous allez plus lentement, votre vitesse sera plus faible.

« Vous n’avez divulgué aucun secret commercial et en même temps, vous pouvez simplement en brosser un tableau beaucoup plus large. »

Riefstahl a ajouté que comme toutes les équipes utilisaient les données GPS mises à disposition par la FIA, il n’y avait « pas de cachette derrière » et qu’il était surpris que la F1 n’ait pas déjà exploité ces données.

« Ils commencent à le faire un peu », a déclaré Riefstahl. « Il y a certaines choses que les équipes ne voudraient pas, comme vous ne voudriez pas dévoiler une partie de la modélisation que vous faites autour de votre voiture pour comprendre comment elle fonctionne, car cela révélerait littéralement vos secrets commerciaux.

« Mais il y a d’autres informations que vous pourriez facilement donner. Par exemple, je ne vois pas pourquoi la FIA ne passe pas d’accord avec Pirelli et ne dit pas quelle est l’usure réelle de vos pneus ? Quel pneu s’épuisera en premier pour la majorité des voitures ? Qu’est-ce que cela signifie en termes d’équilibre?

« Si Pirelli devait simplement présenter ces données à tout le monde, ce qu’ils ont, parce qu’ils les collectent sur toutes les équipes, ils peuvent les anonymiser et dire que la moyenne autour du paddock est la suivante.

« Si vous ne prenez que les cinq premiers, c’est ce qui se passera en haut de la course et vous pourrez en faire tellement plus d’histoire. »