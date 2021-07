Mercedes ‘expérimente’ pour aider Red Bull – Helmut Marko

in

Helmut Marko pense que la décision de Mercedes d’« expérimenter » et de prendre des risques a confié l’initiative du championnat du monde à Red Bull.

Huit courses dans la saison 2021, Red Bull détient une solide avance au classement des pilotes et des constructeurs, respectivement 18 et 40, Max Verstappen ayant remporté trois des quatre dernières courses pour mettre Lewis Hamilton sous une forte pression.

Bien que Hamilton ait remporté trois des quatre premières manches, la RB16B a semblé au moins égale à la W12 depuis les essais de pré-saison et le rythme et les performances de Red Bull ont été beaucoup plus cohérents que ceux de Mercedes ce trimestre.

Marko, responsable du programme de développement des pilotes de Red Bull et conseiller principal de l’équipe, pense que la solidité a forcé Mercedes à prendre des mesures radicales, par exemple en échangeant les châssis de Hamilton et Valtteri Bottas avant le récent Grand Prix de France.

Auparavant, dans les deux courses sur circuit urbain, il y avait eu des fluctuations de performances entre les pilotes Mercedes qui laissaient Marko perplexe.

“L’avantage global que nous avons est que notre voiture a été rapide sur tous les circuits à ce jour”, a déclaré Marko à RacingNews365.

« Nous avons été continuellement rapides avec relativement peu d’ajustements. Chez Mercedes, vous pouvez voir qu’ils doivent faire beaucoup d’ajustements à la voiture. Hamilton parvient généralement à le faire, il est donc là au bon moment.

« Mais il est clair que Mercedes expérimente parfois. Monaco en est un exemple pour moi. Bottas était très fort là-bas et Lewis nulle part. A Bakou, c’était complètement inversé.

« Il semble que des risques soient pris. Avec nous, moins d’ajustements sont nécessaires. La voiture est immédiatement compétitive.

Beaucoup a été fait récemment sur le développement des voitures 2021 influençant le résultat de la course au titre de cette saison, étant donné que Mercedes semble actuellement adopter une vision à plus long terme en faisant du tout nouveau challenger de l’année prochaine son objectif principal.

Marko a confirmé que les mises à niveau de la RB16B se glisseraient dans la seconde moitié de la saison, après la pause estivale, avec le Grand Prix de Belgique le 29 août marquant le coup d’envoi du programme de l’automne.

“Nous développons plus longtemps et c’est parce que nous avons une chance de remporter le titre mondial”, a déclaré Marko. « Nous avons vu ce qui s’est passé chez BMW en 2008. Robert Kubica avait la voiture la plus rapide mais le plan d’affaires était concentré sur 2009. En Formule 1, il faut saisir toutes les opportunités.

«Nous avons la capacité et avons commencé à développer le concept 2022 tôt. Nous présenterons les améliorations de la voiture actuelle dans la seconde moitié de la saison, mais le travail de développement en soufflerie est déjà derrière nous. »

