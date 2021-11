Mercedes explique la défaillance de l’aileron arrière qui a conduit à la disqualification de Hamilton au Brésil · .

Mercedes a expliqué pourquoi l’aileron arrière de Lewis Hamilton a échoué à une inspection technique lors des qualifications à Interlagos, ce qui l’a conduit à être disqualifié et à devoir commencer la course de qualification au sprint depuis le fond de la grille.

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré que l’aile avait été endommagée lorsque deux vis se sont desserrées pendant la séance.

L’aileron arrière de Hamilton a échoué à un test pour déterminer qu’il ne s’ouvrait pas à plus de 85 millimètres lorsque son DRS a été activé. Mercedes a déclaré avoir échoué au test de seulement 0,2 millimètre.

L’aileron arrière de la voiture de Hamilton a été conservé par les commissaires techniques lors du Grand Prix du Brésil et est revenu à l’équipe avant la course de ce week-end au Qatar. « Nous avons récupéré l’aileron arrière et comme nous pensions qu’il était cassé », a expliqué Wolff. « Il s’est cassé en qualifications

« Nous n’avons pas réussi le test de fente de 85 mm à l’extrême droite. Nous l’avons dépassé à gauche, au milieu, mais pas à droite d’une fraction de millimètre. Et c’est bien.

« Nous n’avions pas le droit de l’inspecter, de ne pas affirmer que la pièce était cassée et, par conséquent, nous avons découvert que deux vis se sont desserrées lors des qualifications et que ce côté droit était irrégulier. »

Les dégâts ont probablement « été même préjudiciables au temps au tour, mais c’est ce qu’il est », a ajouté Wolff.

Il reste mécontent que l’équipe ait été exclue des qualifications au lieu d’être autorisée à réparer son aileron. « Cela a été signalé aux commissaires, c’est très différent de la façon dont ces choses étaient gérées dans le passé, où vous pouviez réparer les choses qui se sont cassées pendant le parc fermé. »

Cependant, il a déclaré que l’équipe avait « déménagé » et que l’incident était « une course terminée ». Hamilton est passé de la dernière à la cinquième place dans la course de qualification du sprint, puis a remporté le grand prix le lendemain.

« Nous avons évidemment pu renverser la vapeur », a poursuivi Wolff. « J’aurais aimé que Lewis ait pris plus de points lors des qualifications du sprint, mais c’est du passé.

« Je pense que maintenant les règles sont en quelque sorte une réinitialisation et nous allons en faire le meilleur pour le Grand Prix actuel et les prochains à venir. »

