Mercedes n’a eu aucun avertissement avant la crevaison de Valtteri Bottas au Qatar et a abandonné la voiture car ils ne pensaient pas qu’il pourrait revenir dans les points.

C’est selon Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie au bord de la piste chez Mercedes.

Le week-end de Bottas sur le circuit de Losail a démarré sous les feux des projecteurs, le pilote finlandais le plus rapide de la course de vendredi.

Il s’est qualifié P3 derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen mais, avec Verstappen, il a perdu l’ordre après avoir été frappé d’une pénalité sur la grille pour avoir ignoré les drapeaux jaunes.

Ce n’était que le début des ennuis de dimanche.

Une escapade tardive a fait chuter Bottas à la 11e place et alors qu’il a brièvement semblé qu’il pouvait rebondir, et même terminer sur le podium, une crevaison lui a privé cette opportunité.

Au 33e tour, alors que Mercedes insistait sur une stratégie à un seul arrêt pour le Finlandais, Bottas a subi une défaillance du pneu avant gauche qui l’a fait quitter le circuit.

Il a repris le contrôle de la voiture et est retourné aux stands pour un arrêt imprévu.

TOUR 33/57 Crevaison pour Valtteri Bottas ! Il retombe sur le terrain depuis P3 alors qu’il essaie de revenir aux stands 👀#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/6crTO7zIl1 – Formule 1 (@F1) 21 novembre 2021

Il a déclaré à l’époque: « Tout d’un coup, j’ai eu la crevaison sans aucune vibration auparavant, sans aucune perte d’adhérence, donc c’était assez étrange. »

Shovlin dit que Mercedes ne l’a pas non plus vu venir.

« Non, non », a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des signes avant-coureurs.

« C’était rapide et au moment le plus gênant du tour où vous vous engagez simplement dans ce dernier virage et il n’y a aucune opportunité d’entrer dans les stands. »

Bottas est tombé à la 14e place après son arrêt au stand, Mercedes a ensuite appelé à l’abandon de la voiture.

« Je pense qu’il était trop endommagé », a déclaré Bottas. « Je voulais juste ne pas le casser encore plus. »

Confirmant que la W12 avait subi des dommages aérodynamiques à la suite de la crevaison, Shovlin a déclaré que l’équipe avait appelé à l’abandon de la voiture car ils ne pensaient pas que Bottas serait en mesure de revenir dans les points.

« Nous venons de prendre la décision d’amener la voiture », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvions pas vraiment voir comment nous allions entrer dans les points avec lui et il y avait beaucoup de dommages aérodynamiques.

« Nous commencions à ressentir une autre vibration sur ce train de pneus, que ce soit cela ou non, nous devrons laisser Pirelli les examiner.

« Mais finalement, nous avons décidé que marquer n’importe quoi était si long qu’il était logique de ramener la voiture. »

Mercedes a quitté le Qatar avec seulement cinq points d’avance sur Red Bull, qui a ramené les deux voitures à la maison dans le top quatre.