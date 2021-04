Mercedes explique la raison de l’arrêt lent de Valtteri Bottas

Valtteri Bottas a subi un arrêt au stand lent au 31e tour du Grand Prix de Bahreïn, et Mercedes a mis cela sur le compte d’une erreur avec le pistolet de roue.

Le Finlandais était déjà bien derrière la féroce bataille à l’avant entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, mais ses chances d’être dans un cri n’ont pas été aidées quand il est resté stationnaire dans les stands pendant 10,9s.

Comparez cela avec l’arrêt de Red Bull de seulement 1,9 s avec Verstappen, qui a coûté un temps précieux à Bottas, et le directeur technique de Mercedes, James Allison, a expliqué exactement ce qui s’est passé.

Lors de leur compte rendu de course sur YouTube, il a déclaré: «Lorsque la voiture est entrée dans la boîte aux stands, Valtteri est arrivée très proprement, positionné la voiture proprement et bien, ce qui est toujours une aide pour l’équipe des stands.

«Mais malheureusement, l’un des hommes armés est monté sur la roue, a commencé à désengager l’écrou, a desserré l’écrou, puis a commencé à retirer le pistolet à roue juste un peu trop tôt avant que l’écrou ne se détache de son fil, et parce qu’il était encore offrant une certaine résistance à ce moment-là, alors qu’il retirait le pistolet à roue, la douille du pistolet à roue a commencé à se désengager de l’écrou, puis a commencé à tourner.

«Nous appelons cela l’usinage de l’écrou parce qu’il commence à s’écailler sur les bords de l’écrou et à détruire l’écrou, un peu comme lorsque vous utilisez un tournevis et que vous ne l’avez pas aligné correctement, et vous commencez à en quelque sorte endommager la fente du tournevis.

«Alors, alors qu’il s’éloignait, le pistolet s’est usiné au niveau de l’écrou et il ne s’est pas vraiment détaché de ses supports. Il est retourné pour s’en occuper, mais l’arme reconnaît, ou est conçue pour reconnaître, lorsqu’elle a effectué une action de « tir à l’arme à feu » et elle fait automatiquement la navette pour qu’elle soit alors en mode de « refoulement ».

«Et donc, quand il est retourné pour terminer le travail de retirer l’écrou de roue, le pistolet est maintenant en mode ‘refaire’ et au lieu de défaire l’écrou, il le fait à nouveau et le type de suivi suivant- ce désordre est ce qui provoque quelque chose qui est normalement un bel arrêt au stand de deux secondes, le fait ensuite s’effondrer en quelque chose qui hémorragie le temps au tour et les secondes dans la voie des stands.

« Mais tout cela a été causé par ce premier égarement du pistolet de roue, l’usinage de l’écrou lorsque le pistolet de roue s’est détaché. »

Ce n’était pas la première fois que Mercedes avait des problèmes dans la voie des stands sur ce site, après avoir mélangé leurs pneus au Grand Prix de Sakhir l’année dernière, ce qui signifiait à la fois Bottas et son coéquipier pour le jour où George Russell n’a pas fait le podium.

S’exprimant après l’ouverture de la saison de cette année, dans laquelle Bottas a terminé P3, il a déclaré: «Je veux dire, je savais qu’après le long arrêt au stand, lorsque vous perdez 10 secondes ou quelque chose comme ça, dans une bataille serrée contre Max et Lewis, c’est va être difficile de retrouver cela – mais bien sûr, vous ne pensez pas aux choses négativement.

«Vous essayez de continuer à pousser et d’essayer de tirer le meilleur parti de la situation – mais il ne se passait pas vraiment beaucoup de choses, donc c’était un peu solitaire. Course solitaire après ça.

