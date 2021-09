Mercedes explique la stratégie pneu/pit de Lewis Hamilton à Monza

Hors de position avec une voiture plus rapide, Mercedes espérait que le pneu dur aurait mis Lewis Hamilton en place pour un bon GP d’Italie.

Les qualifications de sprint étaient utilisées à Monza, ce qui a causé des problèmes à Hamilton car il n’a pas réussi à rattraper un mauvais départ, le laissant derrière les deux McLaren sur la grille du Grand Prix d’Italie.

Malgré ce revers, Mercedes pensait que le W12 était plus rapide que le P4 sur la grille, et a donc opté pour le pneu dur pour le départ, confiant qu’ils avaient les performances pour compenser cet inconvénient et ensuite avoir un pneu de dépassement plus durable.

Hamilton a cependant été incapable de trouver un moyen de dépasser Norris jusqu’à la fin de ce premier relais.

“Nos deux voitures, Valtteri juste à l’arrière de la grille mais aussi Lewis derrière les McLaren, étaient hors de position”, a déclaré le stratège en chef de Mercedes, James Vowles, lors du débriefing du GP d’Italie de l’équipe.

“Nous avions une voiture qui était vraiment plus rapide que là où elle se trouvait sur la grille et généralement ce que vous faites avec cela est d’essayer de vous compenser par rapport à vos concurrents.

« Nous avions souligné que le pneu moyen serait probablement ce que tout le monde prendrait, peut-être que vous pourriez voir une voiture sur tendre, peut-être [Daniel] Ricciardo par exemple si vous vouliez essayer de devancer [Max] Verstappen au départ.

«En l’occurrence, il a dirigé le médium et a fait la même chose. Mais sinon, le médium était vraiment ce pneu robuste qui fonctionnerait très bien pour une stratégie à un seul arrêt.

« Si nous avions fait la même chose que tout le monde, il aurait été incroyablement difficile d’avoir l’opportunité de gagner la course ou de nous placer efficacement devant deux voitures très rapides, deux McLaren. Nous avons donc décidé de monter le pneu dur et de créer ce que nous appelons une stratégie de décalage.

“Notre intention était de rouler plus longtemps que tous et d’avoir un pneu plus robuste dans la circulation, un pneu qui ne surchaufferait pas autant et donnerait des opportunités à Lewis même vers la fin du relais, car ce pneu moyen souffrait , pour dépasser.

Après que Hamilton ait dépassé Norris, Mercedes a vu que Ricciardo et Verstappen volaient après leurs arrêts, mais une fenêtre s’était ouverte grâce aux problèmes de Verstappen dans les stands.

Et donc, Mercedes a décidé d’abandonner la durée de vie supplémentaire des pneus dans les durs et de ravitailler Hamilton tôt.

Un arrêt au stand lent a cependant ramené Hamilton sur le chemin de Verstappen, et les prétendants au titre entreraient alors en collision dans la chicane d’ouverture, éliminant les deux de la course.

Expliquant l’arrêt précoce de Hamilton, Vowles a déclaré : « Le pneu moyen se dégradait, vous pouviez voir Verstappen et les deux McLaren commençaient vraiment à baisser en termes de temps au tour.

« Et le pneu dur de Lewis lui aurait fourni un peu plus de résistance à cela, mais même ainsi, il avait poussé très, très fort pendant 20 tours impairs et ce pneu ne serait pas dans l’état le plus frais possible.

« Les voitures ont commencé à s’arrêter comme vous pouvez l’imaginer. Ricciardo a d’abord couvert la victoire, Verstappen est ensuite entré en jeu et Lewis juste dans ce tour a dépassé Norris parce que ses pneus médium ont également chuté.

« Nous n’avions pas encore vu un seul tour de Lewis en air libre, il est donc important de comprendre à quelle vitesse nous pouvions vraiment aller, alors nous avons laissé Lewis de côté pour ce tour.

“À ce moment-là, le temps où Verstappen s’était arrêté et Ricciardo s’était arrêté, il est devenu évident qu’ils étaient incroyablement rapides, qu’il y avait une dégradation du pneu dur et que nous ne serions pas assez rapides pour continuer à les sortir de notre arrêt au stand. la fenêtre.

«En fait, ils reviendraient directement, donc il y avait littéralement une fenêtre d’opportunité qui était alors et là et c’était tout. C’était une fenêtre où Verstappen et Norris ont été pris derrière Stroll qui ne s’était pas encore arrêté pour que Lewis entre.

« Si nous avions attendu, il ne fait aucun doute qu’ils se seraient facilement refermés dans la fenêtre des stands de Lewis, et vous êtes engagé dans un très long relais sur le pneu qui souffre clairement à ce stade.

« Maintenant, nous avions prédit que nous allions bien les devancer. Malheureusement, souffrant d’un petit problème dans l’arrêt au stand, tout comme Verstappen, l’opportunité a été créée simplement parce que Verstappen avait également un mauvais arrêt au stand, et cela signifiait qu’au lieu d’effacer Norris et Verstappen comme vous l’avez vu, nous sommes arrivés à côté.

“Quoi qu’il en soit, vous saisissez des opportunités comme celle-là, nous savions que le pneu moyen pouvait aller jusqu’au bout à partir de ce point, et c’est notre rival direct dans le championnat.”

