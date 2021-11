Après de nombreux dégâts sur la grille au Qatar, le directeur de l’ingénierie des pistes de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que les voitures gagneraient en fait à avoir des bordures plus « agressives » sur la piste.

Les pilotes de plusieurs équipes ont signalé des ailes avant et des planchers de châssis endommagés après avoir couru trop large sur les trottoirs plus plats autour de Losail et, après que les limites de la piste ont été étendues de sorte qu’une seule roue devait être sur le trottoir pour compter comme étant dans les limites, les pilotes ont pris plus risques et vitesse en virage pour essayer de gagner plus de temps au tour.

En conséquence, les ailes avant devaient changer de haut en bas sur la grille, car les bordures plus lisses laissaient plus de risques que les ailes courent le long du sol.

Couplé au fait que les pneus étaient testés à leurs limites par les trottoirs, la conviction de Mercedes est que le fait d’avoir des bordures plus hautes et plus dures exposées sur d’autres circuits peut avoir résolu ce problème, y compris potentiellement la crevaison subie par Valtteri Bottas en course.

« C’est étrange parce que le problème est qu’ils sont en fait assez lisses, donc vous pouvez courir dessus », a déclaré Shovlin, cité par GP Fans.

« Quand vous passez dessus, les ailes avant sont très près du sol et elles sont coupées, les pneus sont assez durement touchés par eux.

« D’une manière bizarre, s’ils étaient plus agressifs, ce serait probablement plus facile pour la voiture et les pneus.

«Mais c’est le fait que vous pouvez monter dessus, et le plus rapide est de les monter aussi. Si c’est la chose la plus rapide que vous ayez à faire et que c’est là que réside le risque. »

Plusieurs pilotes ont subi des dommages tout au long du week-end, ainsi que des crevaisons qui ont ruiné les courses de Bottas et Nicholas Latifi, mais les séances d’essais ont été l’occasion pour les pilotes de tester les limites de la piste.

Mercedes n’était pas différent en subissant les conséquences de l’impact des bordures au Qatar, mais Shovlin a déclaré que l’équipe était capable de trouver un moyen de contourner les dommages causés.

« Nous avons eu un peu comme tout le monde vendredi, en coupant des morceaux de l’aile avant [that were] se faire toucher », a-t-il dit, « Au genre de vitesse que vous faites, ils sont simplement essuyés et ils sont partis.

« Nous avons réussi à maîtriser cela. Nous devions dire aux pilotes d’être prudents dans quelques domaines, mais je pense que tout le monde était plus ou moins dans le même bateau.

« Une grande partie de cela consiste à préserver votre stock jusqu’à ce que vous entriez dans les derniers essais de qualification, en vous assurant que la voiture était en bon état aérodynamique et que vous puissiez ensuite réellement suivre le rythme qui est dans le package. »