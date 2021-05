Mercedes explique le changement de stratégie de Lewis Hamilton en Espagne

Andrew Shovlin a expliqué pourquoi Mercedes a «appuyé sur la gâchette» sur le passage de Lewis Hamilton à une stratégie à deux arrêts qui lui a permis de remporter le Grand Prix d’Espagne.

Le champion du monde étant coincé derrière Max Verstappen près de la fenêtre du DRS, le directeur de l’ingénierie de la piste de Mercedes Shovlin et les stratèges de l’équipe ont attiré Hamilton pour un deuxième arrêt.

Le Britannique a chassé Verstappen de plus d’une seconde par tour et a réussi à passer facilement avec plusieurs tours à faire, en route vers sa 98e victoire. Hamilton a été décrit comme un «rêve de stratège» par l’ancien pilote de F1 Jolyon Palmer, après avoir été en mesure de faire fonctionner une nouvelle approche sur un coup de tête.

Sur la base des données disponibles, Shovlin a déclaré que le mouvement de l’équipe était logique pour permettre à Hamilton de gagner, avec seulement une petite fenêtre pour obtenir le bon appel.

«Les conditions étaient assez différentes de celles que nous avions vues lors des essais libres, mais d’après les courses que Lewis et Max faisaient, nous pouvions voir que les pneus chutaient et qu’ils chutaient un peu plus que ce que nous attendions de nos simulations pré-événement. , où nous pensions en fait qu’un arrêt et un deux arrêts étaient très proches en termes de performances », a déclaré Shovlin lors du compte rendu de course de Mercedes.

🥇🥈🥇🥇 = Lewis ‘𝗕𝗘𝗦𝗧 a jamais commencé une saison @ F1. ✊ pic.twitter.com/RUxQHmvjA5 – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 11 mai 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

«Ce que nous avons pu commencer à voir lorsque nous avons mis cette dégradation et l’introduire dans nos outils de stratégie linéaire, c’est que le double arrêt sortait désormais comme un vainqueur clair et que nous décidons en fait de déclencher l’arrêt, eh bien, vraiment, c’est le point où nous parlons d’appeler le pilote et de faire sortir l’équipe au stand.

«Nous savions que c’était quelque part dans ce [lap] 40 à 43 et si on y va trop tôt, au moment où il rattrape Max, ses pneus n’ont pas assez d’adhérence pour pouvoir passer, si on y va trop tard on ne lui a pas laissé assez de tours en course pour être capable d’attraper et d’attaquer.

«Donc, comme je l’ai dit, il ne s’agissait en réalité que d’un réglage fin, mais la décision n’est pas prise tant que nous n’avons pas décidé d’appuyer sur la gâchette et d’aller de l’avant.

Shovlin a révélé que Hamilton avait envisagé de demander à être laissé de côté mais, s’il avait dépassé Verstappen, l’équipage de Mercedes craignait que Red Bull fasse le même mouvement et amène le Néerlandais dans les stands, pour lui permettre de poursuivre Hamilton. vers le bas sur du caoutchouc plus frais.

“[Lewis] nous a effectivement dit après la course, j’étais presque sur le point de le faire et peut-être que vous auriez dû me laisser de côté, je l’aurais fait sur piste et cela semblait tout à fait possible », a expliqué« Shov ».

«Je pense qu’avec les pneus plus frais de la voiture de Lewis, cela se serait probablement produit à un moment donné, car Max aurait commencé à subir une dégradation assez importante vers la fin de la course.

«Cependant, si nous avions fait cela, vous auriez alors l’inconvénient d’être presque le leader de la course et Max aurait pu faire à Lewis ce que nous lui avons fait. Donc, il aurait pu se convertir en deux arrêts dès que Lewis l’aurait dépassé, et cela aurait pu arriver au moment où nous avons décidé d’appuyer sur la gâchette sur l’arrêt supplémentaire de toute façon.

«Donc, à certains égards, il était en fait préférable de ne pas faire ce dépassement sur la piste, utilisez le fait que pour Lewis, il était en P2 et le pire des cas de l’arrêt supplémentaire était qu’il finirait en P2, donc pour nous, c’était ça valait le coup mais il y avait moins de chance que Max, en tant que leader de la course, fasse ce mouvement pour l’arrêt supplémentaire.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook