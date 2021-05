Mercedes explique le fossé entre les pilotes à Monaco

James Vowles a déclaré que Lewis Hamilton était si loin de Valtteri Bottas à Monaco simplement parce qu’il manquait de confiance.

La cinquième manche de la saison s’est avérée médiocre pour le septuple champion du monde alors qu’il se qualifiait en P7 et terminait la course en P6, perdant la tête du championnat à Max Verstappen.

Bottas d’un autre côté, il s’est bien mieux comporté, prenant la 3e place en qualifications et une course confortable en P2 le jour de la course avant qu’un problème d’arrêt au stand ne l’oblige à abandonner.

Vowles dit que Hamilton était en fait le plus fort des deux au début du week-end de course, mais que Bottas avait plus confiance dans les températures plus fraîches, d’où la différence entre les deux.

“Alors que Valtteri était peut-être un peu derrière lui jeudi, Valtteri était désormais en tête de nos deux pilotes”, a-t-il déclaré dans le compte rendu de l’équipe sur Youtube.

«Alors, quelle était la différence? Jeudi, nous avions une température de piste d’environ 47 à 50 degrés et elle s’est considérablement refroidie au moment où nous sommes arrivés à samedi, plus vers le milieu des années 30 maintenant.

«Maintenant, cela se produit sur un certain nombre de circuits différents, mais dans ce cas particulier, il semble que nous n’avons tout simplement pas pu nous mettre dans le bon régime de travail avec les pneus et l’un des pilotes était juste un peu plus heureux que l’autre.

«Nous avons essayé un certain nombre d’éléments de configuration, mais l’un des problèmes que vous rencontrez à Monaco est que c’est un générateur de confiance. Vous avez besoin de tours, vous avez besoin de tours réguliers, vous devez être sûr que la voiture vous donne tout ce que vous voulez.

«Si vous pouvez porter juste un kilomètre à l’heure ou deux vitesses de plus dans les virages un, deux, trois par exemple, vous générez juste un autre niveau de température, un autre degré ou deux, ce qui vous donne plus d’adhérence dans la séquence suivante.

«À l’inverse, si vous n’avez pas confiance en la voiture et que vous ne lui faites pas confiance, vous descendez la spirale dans l’autre sens et vous perdez l’adhérence.»

Difficile à avaler. Cela a été l’un de nos jours les plus difficiles en tant qu’équipe depuis très longtemps. Nous devons l’accepter, assumer l’échec, en tirer des leçons et partir d’ici. pic.twitter.com/S8q2gMX4dw – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 23 mai 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

Souvent, lorsque les coéquipiers ont un rythme radicalement différent, cela est dû à des différences dans la configuration de leurs voitures.

Cependant, Vowles a précisé que ce n’était pas le cas pour la paire Mercedes.

«La configuration entre les deux voitures n’était pas radicalement différente au moment des qualifications et de la course», a-t-il ajouté.

«Vraiment, ce qui avait changé, c’est que nous ne pouvions plus tout extraire de la voiture et des pneus comme nous le voulions.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!