Mercedes explique le long passage de Valtteri Bottas avant la crevaison au Grand Prix du Qatar

Mercedes tentait de blanchir Fernando Alonso en prolongeant le premier passage de Valtteri Bottas au Qatar, mais cela s’est finalement retourné contre lui.

Cherchant à rester longtemps avec des pneus à gomme moyenne, Bottas est devenu l’un des quatre pilotes à être frappé par une crevaison, l’envoyant faire un voyage dans les graviers dans le cadre d’une récupération lente et douloureuse vers les stands.

Les dommages causés par la crevaison ont amené Mercedes à décider plus tard de rappeler Bottas au garage pour abandonner.

C’était un week-end de course où les pneus Pirelli étaient sur le point de faire face à ce qu’ils pouvaient faire, Bottas étant bien sûr un exemple de leur envoyer dessus, mais Mercedes a vu allonger ce relais comme leur meilleure chance de priver Alonso d’une place sur le podium.

Lorsqu’on lui a demandé lors du débriefing du GP du Qatar de Mercedes pourquoi Bottas avait été laissé de côté si longtemps, Andrew Shovlin, directeur technique de l’équipe en bord de piste, a déclaré : « Eh bien, en particulier, nous essayions de nettoyer Alonso. Il était sur des pneus durs relativement frais dans notre fenêtre des stands.

« Valtteri était plus rapide, il trouvait quelques dixièmes par tour et si nous étions restés trois ou quatre tours supplémentaires, nous aurions pu construire cette fenêtre vers Alonso, ravitailler Valtteri pour des pneus durs frais et abandonner devant. C’était le plan.

« Comme vous l’avez vu, nous avons eu cette crevaison. Le moment choisi était vraiment malheureux. Valtteri l’a ressenti à peu près au même moment où nous le voyions sur les données, et il était trop tard pour lui d’entrer dans la voie des stands.

« Il avait donc tout le tour à faire et quand vous perdez la pression dans un pneu, vous avez effectivement une voiture à trois roues, elle n’a aucune adhérence dans les virages à droite et finalement le tour a été très coûteux d’une course point de vue temporel.

« Mais non seulement cela nous a coûté du temps en course, cela nous a également coûté des performances et c’est parce que lorsque vous n’avez pas le volant qui maintient la voiture, l’aile traîne sur la route, s’abîme, le sol aussi et beaucoup des meubles aérodynamiques qui se trouvent là-bas sont endommagés simplement à cause de leur contact avec la route.

« Donc, en fin de compte, nous avons eu un assez gros coup de performance à cause de cela. Lorsque nous sommes sortis, nous avons pu commencer à établir cela dans les données. Au cours des tours suivants, nous avons compris combien de performances nous avions perdues. Nous avions également une vue d’ensemble de la course et il devenait évident que nous ne ramènerions pas Valtteri dans les points.

« Les dégâts étaient trop importants pour qu’il puisse défier qui que ce soit, c’est pourquoi nous avons décidé de retirer la voiture. »

Avant la crevaison, Bottas était dans la montée, poussé à la radio par le patron de l’équipe Toto Wolff, étant passé de la 6e à la 11e place après un mauvais départ.

Mais en ce qui concerne les raisons de cette terrible ouverture de quelques virages pour le Finlandais, Shovlin a attribué cela à un manque de température des pneus et plus encore à un départ du côté sale de la grille.

« D’abord et avant tout, ce côté sale de la grille n’avait rien fait pendant tout le week-end, il n’y avait pas de courses de soutien et Valtteri n’était pas le seul à commencer de ce côté et à perdre des positions en conséquence », a expliqué Shovlin.

« Un problème moindre était que les pneus n’étaient pas tout à fait à température, cela lui a coûté un peu d’adhérence sur la ligne, cela lui a également coûté un peu d’adhérence dans les premiers virages. Cela nous a donc donné un petit défi.

« À la fin de ce premier tour, Valtteri était descendu à P11, mais à partir de là, il a en fait monté un très bon disque de récupération et nos simulations montraient qu’il finirait P3 ou P4, mais ressemblant à un disque vraiment solide alors que malheureusement nous l’avions crevaison qui l’a mis hors de combat.