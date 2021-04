Mercedes explique le manque de rythme de Valtteri Bottas à Imola

Mercedes a confirmé que les mauvaises performances de Valtteri Bottas à Imola n’étaient pas causées par un problème de voiture, juste un manque d’adhérence.

La deuxième course de Bottas de la saison restera dans les mémoires pour sa grosse chute avec George Russell et leur dispute sur qui était à blâmer. Mais même avant cela, le Grand Prix d’Émilie-Romagne avait mal tourné pour le Finlandais.

Le fait que Bottas soit passé par un Williams pour la position en dit long en soi et il venait d’être doublé par son coéquipier deuxième, Sir Lewis Hamilton.

Après avoir terminé un tiers éloigné du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison, la pression repose sur le joueur de 31 ans – et le directeur de l’ingénierie au bord de la piste de Mercedes, Andrew Shovlin, a cité les basses températures des pneus comme la principale raison pour laquelle Bottas fonctionnait si loin. terrain au moment de sa sortie.

“En particulier, Valtteri avait du mal à se rapprocher des autres voitures sur les pneus intermédiaires”, a déclaré Shovlin lors du compte rendu d’après-course de Mercedes.

«Il luttait pour la température et ce manque de température, particulièrement en début de course, s’est simplement manifesté par un manque d’adhérence.

«En particulier pour Valtteri quand il s’est rapproché, aussi près que nécessaire pour faire un mouvement de passe, la prise avant tombait et il se lavait et ne pouvait pas vraiment suivre à une distance qui vous permettrait de passer. .

«L’autre facteur était que dans cette étape intermédiaire, le DRS n’est pas activé et lorsque vous pouvez monter dans le remorquage, lorsque vous pouvez déclencher le DRS, vous pouvez en fait gagner environ six dixièmes de seconde rien que grâce à l’effet combiné de ces deux. choses. C’était donc quelque chose qui n’était pas disponible pour Valtteri à ce stade, ce qui était pour Lewis plus tard.

«Mais l’essentiel était vraiment l’équilibre de la voiture, le sous-virage qu’il prenait quand il s’est rapproché et le fait que cela signifiait qu’il ne pouvait pas réduire suffisamment l’écart pour lancer une attaque.

Les dommages causés à la voiture de Bottas étaient si importants qu’ils affecteront la préparation des W12 pour la prochaine course, le Grand Prix du Portugal le 2 mai.

Shovlin a ajouté: «Autant que nous aimons notre voiture, nous aimons davantage Valtteri et heureusement, il a pu en sortir avec rien de plus qu’un genou meurtri par l’impact.

«Mais c’était un gros crash, nous voyions environ 30G à certains moments de son voyage autour des murs et de la piste.

«Malheureusement, la voiture n’a pas été aussi performante. Il y a pas mal de dégâts à cela. Nous avons réussi à en ramener une grande partie au Royaume-Uni, nous avons le bloc d’alimentation à Brixworth où il est vérifié et inspecté avec soin, et nous allons simplement sélectionner cela et certains des éléments que nous pourrions être en mesure de récupérer.

«Malheureusement, une grande partie est endommagée au-delà de toute réparation et nous examinons simplement un plan logistique pour essayer d’acheminer suffisamment de pièces à Portimão, la semaine suivante, afin de nous assurer que nous pouvons faire rouler les deux voitures dans le spécification correcte. »

