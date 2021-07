Mercedes explique le mauvais départ de Lewis Hamilton au sprint à Silverstone

Le directeur technique en chef de Mercedes, James Allison, a expliqué les problèmes de Lewis Hamilton lors des qualifications de sprint.



En dépassant les qualifications vendredi, Hamilton s’est mérité la première place sur la grille pour la première étape des qualifications de sprint de Formule 1, mais un départ lent a permis à Max Verstappen de prendre la tête dans le virage 1, une avance que le Néerlandais allait convertir en pole pour le Grand Prix d’Angleterre.

Et lors de l’événement principal de dimanche, c’était au tour de Valtteri Bottas de s’échapper de la P3 sur la grille, le Finlandais passant derrière Charles Leclerc de Ferrari et Lando Norris de McLaren.

Comme Allison l’a souligné, les départs sont particulièrement difficiles à réussir, mais il expliquerait pourquoi Hamilton a eu du mal dans ce département lors des qualifications de sprint, étant donné que Mercedes a considéré les départs comme une force cette saison.

« Nous n’avons pas eu de mauvais départs tout au long du week-end, car chaque départ était mauvais. En fait, si vous regardez le départ de Lewis dans l’épreuve principale au début du Grand Prix, c’était un départ assez utile, mais ce n’était certainement pas l’un de nos meilleurs week-ends pour les départs », a déclaré Allison dans une vidéo de débriefing Mercedes après Silverstone. .

«Nous avons certainement été beaucoup plus aléatoires que nous ne le souhaiterions. Si vous regardez nos performances dans l’ensemble des départs, nous sommes normalement l’une des meilleures équipes et donc ce week-end a été un peu décevant.

« Je pense que l’une des façons les plus faciles d’expliquer le problème général est de parler spécifiquement du pire départ que nous ayons fait ce week-end, qui était le départ de Lewis lors de la course de qualification de sprint le samedi. Il avait fait tout ce bon travail vendredi, s’était hissé en tête de la grille, seulement pour voir cela s’évaporer avec un départ très terne le samedi.

“Comment est-ce arrivé? Eh bien, en général, lorsque vous faites un départ, vous essayez d’arriver à votre emplacement de grille avec vos pneus à une température un peu plus élevée que vous ne le souhaitez lorsque les feux s’éteignent, car vous savez que vous allez rester assis là pendant quelques secondes pendant que le reste de la grille se forme derrière vous.

“Lewis a fait beaucoup d’épuisements, a fait monter la température des pneus, en fait il l’a fait plus élevée que ce que nous avions recommandé dans les épuisements et était ensuite assis sur la grille avec les pneus en train de refroidir pendant que nous attendions que la grille se forme derrière nous.

« Bon travail, il l’a obtenu plus haut que ce que nous avions recommandé car en fait, au moment où tout le monde était prêt derrière lui, ses pneus s’étaient suffisamment refroidis pour être en fait un peu plus bas que la température cible que nous avions visée.

“Un peu en dessous de ce que nous voulions, alors quand Lewis a relâché l’embrayage au début, atteignant d’ailleurs exactement l’objectif qu’il avait été fixé, au lieu que les roues mordent dans la route et l’agrippent parfaitement, parce que les pneus étaient juste un peu trop froids, les pneus au lieu d’adhérer parfaitement à la route, ils ont commencé à patiner légèrement.

« Cela donne toujours au conducteur une sensation déconcertante, car si les pneus continuent de patiner, la voiture n’accélérera tout simplement pas. Lorsque le conducteur lâche l’embrayage, il lâche la cible spécifique, la voiture est censée sauter au loin mais l’embrayage n’est pas complètement relâché à ce stade, le conducteur maintient toujours l’embrayage sur la cible .

“Alors Lewis a fait ça, a touché sa cible, les roues se sont allumées et Lewis alors parce que les roues tournaient, voulait maintenir l’embrayage dans cette position de glissement un peu plus longtemps que la normale, il s’est accroché à l’embrayage pendant à peu près un battement de coeur ou deux de plus qu’il n’aurait dû le faire en réponse à ce patinage de roue d’origine et en s’accrochant à cet embrayage juste un ou deux battements de cœur trop longtemps, il a sous-délivré la puissance du moteur et, par conséquent, les gens sont venus affluer autour de lui.